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Грачев: Боснийцы летали в Казахстан и не устали, а мы еле ноги передвигали
И снова о функциональной готовности игроков сборной
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Шахтера" Виктор Грачев проанализировал игру сборной Украины в
"Сложно надеяться на удержание счета, когда ты совсем не проводишь контратак, не заставляет соперника заботиться о защите своих ворот. Напряжение в защите обязательно приведет к ошибкам. В случаях с нашими командами можно смело утверждать, что в 70 процентах из 100 мы пропустим гол и потеряем преимущество. Потому что в зарубежных команд выходит стоять стеной в защите, а в наших — нет. Если в заключительном матче с Боснией нам нужна будет победа, увидите, как боснийцы будут защищаться.
Соперник летал в Казахстан, играл на поле с искусственным покрытием и не устал. А мы еле ноги передвигали. Ярмоленко устал уже до 50 минуты, но заменить его было некем. Вся опасность шла с его фланга. Когда начали уставать другие и пошли замены, стало понятно, что Украина больше сегодня не забьет", — сказал Грачев.
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