  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Грачев: Боснийцы летали в Казахстан и не устали, а мы еле ноги передвигали
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грачев: Боснийцы летали в Казахстан и не устали, а мы еле ноги передвигали

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И снова о функциональной готовности игроков сборной

Грачев: Боснийцы летали в Казахстан и не устали, а мы еле ноги передвигали

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Виктор Грачев проанализировал игру сборной Украины в ничейном матче (1:1) против Боснии и Герцеговины во Львове.

"Сложно надеяться на удержание счета, когда ты совсем не проводишь контратак, не заставляет соперника заботиться о защите своих ворот. Напряжение в защите обязательно приведет к ошибкам. В случаях с нашими командами можно смело утверждать, что в 70 процентах из 100 мы пропустим гол и потеряем преимущество. Потому что в зарубежных команд выходит стоять стеной в защите, а в наших — нет. Если в заключительном матче с Боснией нам нужна будет победа, увидите, как боснийцы будут защищаться.

Соперник летал в Казахстан, играл на поле с искусственным покрытием и не устал. А мы еле ноги передвигали. Ярмоленко устал уже до 50 минуты, но заменить его было некем. Вся опасность шла с его фланга. Когда начали уставать другие и пошли замены, стало понятно, что Украина больше сегодня не забьет", — сказал Грачев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Босния и Герцеговина Виктор Грачев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gazeta.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...