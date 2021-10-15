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Грозный: Каким-то агентам хочется пролоббировать другого тренера вместо Петракова

Национальная сборная Украины
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Вячеслав Грозный вступился за Александра Петракова

Грозный: Каким-то агентам хочется пролоббировать другого тренера вместо Петракова

Фото - Евгений Кравс

Новина українською

Известный специалист Вячеслав Грозный встал на защиту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова, который в последнее время подвергается нещадной критике.

"Хочу начать с того, что не надо всех собак вешать на Александра Петракова и махать кулаками после драки. Задним числом все умны. В матче с казахами, например, Сикан вышел на замену и забил гол, но никто тренера не спрашивал, почему появился на поле именно этот нападающий. Сейчас же слышны вопросы: "Почему выпустили Сикана, а не Довбика, не надо было менять Ярмоленко" и так далее. Но ведь такие решения принимает только главный тренер, обсуждать это некорректно ни мне, ни журналистам. Потому что когда есть итоговый результат, умничать все могут.

Если бы украинцы удержали победу над боснийцами, все бы сказали, что Петраков поступил правильно, выпустив на поле и Сикана, и Булецу и Сидорчука. Понимаю, что кому-то не нравится, что главным тренером сборной поставили Петракова, а не человека из группы тех, кто дает эти комментарии. Журналистам не нравится открытость главного тренера, а потом его реакция на то, что его 1,5 месяца полоскали. Любой уважающий себя тренер сам принимает решение, кого ставить в состав, и это надо запомнить всем и навсегда. Чем больше идет давление на главного тренера, тем хуже ответная реакция и этим добиться ничего не получится. Нужно быть вместе и сообща. Ведь сборная Украины это не команда Петракова, Шевченко или Петрова или Сидорова. Это команда всей страны, наша сборная, к которой причастны все вместе. И результат будет только тогда, когда мы будем вместе вокруг команды, как это было на трибунах во Львове. Браво болельщикам.

Вот такая атмосфера должна быть вокруг сборной, и со стороны экспертов, и со стороны журналистов. Нужна поддержка, а не ковыряться, что не так, потому что кому-то надо, чтобы сборную возглавлял другой тренер, каким-то агентам нужно пролоббировать другого тренера. Но не будет так. Шансов нет. Так мы ничего не добьемся, а Петраков в итоге будет общаться на минимуме", - сказал Грозный.

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В статье: Украина Вячеслав Грозный Александр Петраков
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
15.10.2021 в 19:05
Какой бы ни был Петраков, моё мнение, что ему НАДО БЫЛО дать работать. Не за*бывать дебильными вопросами, а дать работать. Банально ЗАТКНУТЬ РОТ и молчать в тряпочку экспердам разного рода и толка. Разным людям, которые считают себя спортивными журналистами, вы понимаете, о ком я. На текущий момент, могу констатировать, что всё, что могло произойти негативного - произошло и дальше ситуация вокруг команды будет еще ухудшаться. Но, я очень надеюсь, что в последнем матче сборная проявит свои наилучшие качества, обыграет боснийцев и пройдет в плей-офф. Всем "семйонам" на зло
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kalan-86 (Анкара)
15.10.2021 в 18:29
Вот это поворот. Даже не знал, что я чей-то агент ))) Нужно теперь подумать чьи интересы лоббирую. Ага, все, понял, Серега Ребров, отзовись, нужно обсудить детали нашего сотрудничества.
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Cerega15 (Kherson)
15.10.2021 в 18:38
Турецкий, очевидно же.
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MaximSK (Киев)
15.10.2021 в 18:17
Мне не нравится в тактике Петракова что мы играем в 3 центральных защитника, в итоге у нас все равно в обороне бардак и забиваем не много при этом, нужно переходить к схеме с 4 защитниками и добавить игрока в полузащите.За счет игрока в полузащите мы могли бы снизить давление на наши ворота.
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+1
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wist15 (Киев)
15.10.2021 в 18:38
зачем 4? Сразу 7 в защиту. Чтобы снизить давление на наши ворота
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0
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wist15 (Киев)
15.10.2021 в 18:12
щас налетят АНАЛитики и будут гнать на Грозного, что он дилетант и в футболе ничего не понимает.
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wist15 (Киев)
15.10.2021 в 18:10
+500
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