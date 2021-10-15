Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Ковалец: Боснию мы ввели в ранг Испании и Франции, но это средняя команда
Хотя борьба за второе место еще не окончена
Известный украинский тренер и экс-полузащитник
— Сергей Иванович, сборная любит нести интригу. Никак мы не можем спокойно играть во втором тайме…
— Совершенно верно. Просто в первом тайме поединка с боснийцами нужно было забивать второй, третий мяч. Моменты для этого были у Яремчука, Цыганкова, Тымчика, игра сине-желтым давалась. Да и в дебюте второго тайма тот же Тымчик мог закрывать игру. Хотя сам матч мне понравился. Мы снова не проиграли во Львове, но, безусловно, хотелось победы.
— Посыпать голову пеплом еще рано?
— Конечно. Да, сейчас не все зависит от сборной Украины, однако финнам еще нужно выиграть у тех же боснийцев на выезде. А потом еще французам дать бой. Поэтому, на мой взгляд, судьба второго места в нашей группе будет решаться в ответном поединке Босния и Герцеговина — Украина.
— Какой для вас был самый положительный момент в этом матче?
— Игра Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко и болельщики на "Арене Львов". Мы должны были выигрывать этот матч.
— Таких исполнителей, как Зинченко, Малиновский, Буяльский нам не хватало?
— Да. Тарас Степаненко подустал, проиграл два важных подбора, но тренер гнет свою линию. Только наставник будет отвечать за результат. Команда-то неплохо играет. Боснию и Герцеговину мы ввели в ранг Испании и Франции, но это средняя команда, повторюсь, мы должны побеждать таких соперников.
Популярное сейчас
- Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
- Саленко рассказал, сколько он выпивал пива в Испании после игр
- Неймар доминирует. Бразилия разгромила Уругвай в матче отбора к ЧМ-2022
- Ясно, что ничего не ясно. Украина остается на 2-м месте в группе
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк