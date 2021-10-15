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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сергей Ковалец: Боснию мы ввели в ранг Испании и Франции, но это средняя команда

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хотя борьба за второе место еще не окончена

Сергей Ковалец: Боснию мы ввели в ранг Испании и Франции, но это средняя команда

Новина українською

Известный украинский тренер и экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец поразмышлял о шансах национальной команды в последних матчах отбора ЧМ-2022.

— Сергей Иванович, сборная любит нести интригу. Никак мы не можем спокойно играть во втором тайме…

— Совершенно верно. Просто в первом тайме поединка с боснийцами нужно было забивать второй, третий мяч. Моменты для этого были у Яремчука, Цыганкова, Тымчика, игра сине-желтым давалась. Да и в дебюте второго тайма тот же Тымчик мог закрывать игру. Хотя сам матч мне понравился. Мы снова не проиграли во Львове, но, безусловно, хотелось победы.

— Посыпать голову пеплом еще рано?

— Конечно. Да, сейчас не все зависит от сборной Украины, однако финнам еще нужно выиграть у тех же боснийцев на выезде. А потом еще французам дать бой. Поэтому, на мой взгляд, судьба второго места в нашей группе будет решаться в ответном поединке Босния и Герцеговина — Украина.

— Какой для вас был самый положительный момент в этом матче?

— Игра Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко и болельщики на "Арене Львов". Мы должны были выигрывать этот матч.

— Таких исполнителей, как Зинченко, Малиновский, Буяльский нам не хватало?

— Да. Тарас Степаненко подустал, проиграл два важных подбора, но тренер гнет свою линию. Только наставник будет отвечать за результат. Команда-то неплохо играет. Боснию и Герцеговину мы ввели в ранг Испании и Франции, но это средняя команда, повторюсь, мы должны побеждать таких соперников.

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В статье: Сергей Ковалец Украина
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (6)
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football_soccer (Украина)
15.10.2021 в 18:08
так и наша сборная середняк. Кто и когда решил, что у нас ТОП сборная, которая прям обязана побеждать середнячков типа Боснии? То что у нас все футболисты поголовно долларовые миллионеры? Так это "заслуга" наших олигархов и их схем посредством футбола
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0
-1
Spivakj (Кривой Рог)
15.10.2021 в 17:55
Это называется тренерская этика, а я переведу по простому , тупой физрук гнёт свою линию но нам болельщикам от этого пользы нет . Весь футбольный люд особенно после боснии понял ,шо это не тренер , а пидраковцы , а их уже меньшинство подовляющее гнут свою линию ЭТО ТРЕНЕР МИРОВОГО УРОВНЯ))))!!! Ну не полудурки?
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+6
-1
avatar
KovaLL (Киев)
15.10.2021 в 17:44
Прикро що ми себе ще не ввели в цю кагорту. Забиваємо вже першими стабільно.
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0
0
Cerega15 (Kherson)
15.10.2021 в 17:35
Уважаемый эксперт считает, что команда играет неплохо, но не может выиграть у средней команды?
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
15.10.2021 в 17:44
Так "неплохо" это на троечку. Он же не сказал хорошо или отлично, поэтому все сходится. А за то что мы любого середнячка возводим в мировые гранды, а потом сами и жмемся перед ними, так ему уважение, золотые слова
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+4
0
Cerega15 (Kherson)
15.10.2021 в 17:50
Ну так получается, что мы никого не возводим - мы сами опустились до их уровня.
0
-1


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