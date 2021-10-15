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Кичак: Сборная Украины, забив мяч, садится в оборону. А нужно играть до конца, забивать второй, третий

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Об этом говорят многие игроки и эксперты

Кичак: Сборная Украины, забив мяч, садится в оборону. А нужно играть до конца, забивать второй, третий

nkveres.com

Новина українською

Голкипер "Вереса" Артем Кичак, поделился своими впечатлениями от отборочного матча ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина (1:1).

"Сборная Украины провела неоднозначный матч против боснийцев. До перерыва играли хорошо, забили гол. Но после этого сели в оборону.

Повторю то, что уже говорил Тарас Степаненко и другие игроки сборной. Мы садимся в оборону и пытаемся сохранить счет. А нужно играть до конца. Биться! Идти вперед, забивать второй, третий мячи.

Жаль, что потеряли очки в игре с Боснией. При всем уважении, эта команда не имеет игроков такого уровня, как сборная Украины. Ничего. Еще есть матч в Боснии. Шансы у сборной Украины на выход из группы еще есть", — сказал Кичак.

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В статье: Украина Артем Кичак Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.10.2021 в 22:04
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Drovko (Lviv)
15.10.2021 в 22:03
Я вже то давно говорю...що грати в футбол треба 90 хв...а не тільки до забитого голу
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