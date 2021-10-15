Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кичак: Сборная Украины, забив мяч, садится в оборону. А нужно играть до конца, забивать второй, третий
Об этом говорят многие игроки и эксперты
nkveres.com
Голкипер "
"Сборная Украины провела неоднозначный матч против боснийцев. До перерыва играли хорошо, забили гол. Но после этого сели в оборону.
Повторю то, что уже говорил Тарас Степаненко и другие игроки сборной. Мы садимся в оборону и пытаемся сохранить счет. А нужно играть до конца. Биться! Идти вперед, забивать второй, третий мячи.
Жаль, что потеряли очки в игре с Боснией. При всем уважении, эта команда не имеет игроков такого уровня, как сборная Украины. Ничего. Еще есть матч в Боснии. Шансы у сборной Украины на выход из группы еще есть", — сказал Кичак.
Популярное сейчас
- Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость
- Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
- Итальянский топ-клуб продолжает следить за Яремчуком
- Украина - Босния и Герцеговина 1:1. Перспективы - сопернику, себе - нервы
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк