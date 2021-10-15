Кичак: Сборная Украины, забив мяч, садится в оборону. А нужно играть до конца, забивать второй, третий

Голкипер " Вереса " Артем Кичак, поделился своими впечатлениями от отборочного матча ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина (1:1).

"Сборная Украины провела неоднозначный матч против боснийцев. До перерыва играли хорошо, забили гол. Но после этого сели в оборону.

Повторю то, что уже говорил Тарас Степаненко и другие игроки сборной. Мы садимся в оборону и пытаемся сохранить счет. А нужно играть до конца. Биться! Идти вперед, забивать второй, третий мячи.

Жаль, что потеряли очки в игре с Боснией. При всем уважении, эта команда не имеет игроков такого уровня, как сборная Украины. Ничего. Еще есть матч в Боснии. Шансы у сборной Украины на выход из группы еще есть", — сказал Кичак.