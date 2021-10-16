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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Грозный: Нужно объединиться вокруг сборной и уважать выбор главного тренера

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Поддержка для Петракова

Грозный: Нужно объединиться вокруг сборной и уважать выбор главного тренера

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Бывший тренер ряда украинских клубов Вячеслав Грозный прокомментировал ситуацию в сборной Украины:

"Нужно реально понимать, что сборная Украины играет с соперниками, равными себе. Команда Финляндии участвовала в чемпионате Европы. Развитие футбола у них уже идет давно, игроки тоже выступают в европейских чемпионатах. Сборная Боснии тоже крепкий орешек. В команде есть звезды Джеко, Пьянич, которые играют в топ-клубах Европы. Другие ребята не играют в “Интере”, но тоже сильные футболисты.

Поэтому нам нужно уважать выбор нашего тренерского штаба, принимать его решения. У нас тоже не сыграли все сильнейшие: не было Буяльского, Зинченко. Есть много составляющих. И нужно искать ответ на вопрос не “почему”, а что нужно сделать, чтобы добиться успеха. В первую очередь — надо объединиться вокруг сборной и быть доброжелательными друг к другу и уважать выбор главного тренера.

Мы играем в три защитника, и это позволяет нам очень здорово играть на атаку. Первые 30 минут были шикарными, и в этот период надо было закрывать матч с Боснией. Другое дело, что сработала наша старая болезнь — нереализация голевых моментов, которая началась не при Петракове, а уже давно, ведь с финнами и казахами мы сыграли вничью еще до того, как он стал главным тренером. Поэтому это проблема, которая идет от составляющей клубов, в которых выступают наши сборники.

Мне, например, понравилась выбранная Александром Петраковым тактика на матч с Боснией. Он выбирает тактику под возможности футболистов. Если Соболь и Тымчик заточены на скорость, чтобы перекрывать всю бровку, то он использует их сильные качества. Соболь сделал несколько почти голевых передач. Тымчик имел возможности забить дважды. Значит, тактика была правильной. Она дала возможность Цыганкову и Ярмоленко играть под Яремчуком и составить вместе с ним атакующий треугольник", - сказал Грозный.

Напомним, что финальный для сборной Украины матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 состоится 16 октября против Боснии и Герцеговины в гостях.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Вячеслав Грозный Александр Петраков
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Комментарии (7)
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cucumber (Киев)
16.10.2021 в 13:14
Грозний має рацію. Треба підтримувати збірну допоки є ще шанси зайняття другого місця в групі і припинить лити бруд на тренера. Сподіваємось на одужання Буяльського, Зінченка, на вибачення Малиновського і його виклик до збірної, а також відсутність травм у провідних виконавців перед грою з балканцями. вася огурцов
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0
0
хмельничанин (Хмельницкий)
16.10.2021 в 12:25
Очередной звездёж. При правильной тактике команда выигрывает, а не с трудом играет вничью с равным по силе соперником. Если была тактика сыграть вничью, тогда да-тактика правильная.
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0
-2
krakow (Херсон)
16.10.2021 в 11:59
Сегодня,все решится.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2021 в 11:51
Сам его и уважай! Назначение его и назначение состава для него!!! Заголубили сборную так, что впервые не хочется смотреть их матчи!
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0
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
16.10.2021 в 11:44
Шикарными должны быть не 30 минут а весь матч иначе за оставшийся час наколотят столько,что не унесешь.Под словом объединяться я понимаю наделение главного тренера императивными правами.Прав у него никто и не забирал однако главный тренер не должен считать себя самым великим специалистом,что позволяет ему не обращать внимание на мнение остальных.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.10.2021 в 11:52
У него есть мнение только руководителя столичного клуба!
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Лекарь (село Дарница)
16.10.2021 в 11:43
Молодец, Грозный, все правильно сказал. Жму руку.
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