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Илья Близнюк: Ахиллесова пята сборной Украины - это центральная зона обороны
В матче с Боснией система игры сине-желтых развалилась
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк поделился мнением об игре "сине-желтых" в матче группового этапа ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который завершился ничьей 1:1.
- Многие эксперты и тренеры недооценили команду Боснии и Герцеговины, отдавая безоговорочную победу нашей национальной сборной.
- Сразу приходит на ум поговорка - "не забиваешь ты, забивают тебе". К сожалению, наши футболисты не использовали предпосылки к взятию ворот при многочисленных контратаках и созданных голевых моментах, а боснийцы свой шанс реализовали. Мне кажется, очень глубоко находилась линия обороны, поэтому возникали моменты у наших ворот, что в первом, что во втором таймах. Несмотря на то, что в основе вышли пять защитников, наша команда давала беспрепятственно наносить удары, приходилось ложится под эти мячи. Наша ахиллесова пята - это центральная зона обороны. И хорошо, что выручал Пятов - лучший игрок в рядах сборной. Центральные защитники при атаках соперника часто не выдвигались вперед, находясь в полу статическом положении. Почему так происходило? Наверное, очень рано уверовали в свою победу и начали играть на удержание счета.
- Возможно, причина этого – нехватка физических кондиций. У команды Петракова прослеживается, что где-то с 60-й минуты игроки сильно "проседают", и не выдерживают высокий темп. Это мы видели в матчах с Казахстаном, Финляндией и Боснией. Такое наблюдалось и на Евро-2020 еще под руководством Шевченко.
- Полностью согласен. К тому же в матче во Львове не оправдали себя замены, и вышедшие футболисты абсолютно не усилили игру. Сикан вообще не попал в игру. Ошибкой было менять Яремчука, который может зацепится за мяч, создает постоянное давление на защитные порядки, умеет хорошо разогнать атаку. Может нужно было делать другие замены.
- Наверняка Довбык, который умеет цепляться за мяч, правильно открывается, по такой игре принес больше пользы, чем Сикан.
- С этой заменой коуч не угадал. Также было принято поспешное решение поменять Шапаренко, создающего кретаив в середине поля, умеющего быстро разгонять атаки, и как итог на нем часто зарабатывались штрафные. Вышел Сидорчук в опорную зону, но он немного медленный и не усилил так же игру сборной. А играть при системе двух волнорезов со Степаненко и Сидорчуком, где оба медлительны в развитии атаки, сложно.
- Выход Сидорчука - это на удержание счета?
- Так оно и было. Вместо креативного игрока вышел разрушитель. И как раз в этот момент у боснийцев вся игра пошла, в том числе после перехватов именно в центральной зоне, где они и доминировали. А их замены оказались очень эффективными, два игрока Прцич и Сарич очень освежили игру, в то время как наши сильно начали сдавать физически, сели глубоко, позволяя сопернику играть в короткий и средний пас возле своих владений. В конце матча вся структура игры развалилась. То, что было хорошо в начале первого тайма, рухнуло! Часть игроков впереди, другая часть сзади, образовались большие разрывы без четкости и стройности в обороне, сильно сели глубоко к своим воротам.
Эти негативные звоночки мы увидели не сейчас, а еще в матче с Казахстаном, где так же была безалаберность игры в обороне. А с Боснией все продолжилось. И на выходе получаем: впереди создаем достаточное количество голевых моментов, не забиваем, сетовая на слабую реализацию, а в обороне провалы. Можно было еще в первом тайме забить второй мяч, снять напряжение и спокойно довести поединок до победы. А так расстройство от результата, оправдания главного тренера и трудное положение перед повторной игрой с тем же боснийцами. Закономерная ничья, где сборная Украины не наиграла на победу, но осложнила себе задачу.
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