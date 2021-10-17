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Мудрик: Хороший шанс захватить место Коноплянки в сборной. Моя цель - оказаться там
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от вызова в сборную Украины:
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от вызова в сборную Украины:
"- Как скоро ты видишь себя в составе национальной сборной Украины? Готов ли ты?
- Я готов. Как только тренер национальной сборной считать, что я нужен команде, то это станет возможно.
- После травмы Коноплянки место на левом фланге атаки в сборной фактически вакантно. Считаешь ли ты это хорошим шансом для себя захватить это место и застолбить за собой надолго?
- Да, шанс хороший. Но место не вакантно. Все равно в сборной много хороших фланговых футболистов. Да, это моя цель, оказаться там. Буду работать, чтобы попасть в национальную команду", - сказал Мудрик.
Отметим, что Михаил сейчас выступает за молодежную сборную Украины. На его счету три гола и один асист в 14 матчах в "сине-желтой" футболке.
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