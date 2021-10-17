Мудрик: Хороший шанс захватить место Коноплянки в сборной. Моя цель - оказаться там

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от вызова в сборную Украины:

"- Как скоро ты видишь себя в составе национальной сборной Украины? Готов ли ты?

- Я готов. Как только тренер национальной сборной считать, что я нужен команде, то это станет возможно.

- После травмы Коноплянки место на левом фланге атаки в сборной фактически вакантно. Считаешь ли ты это хорошим шансом для себя захватить это место и застолбить за собой надолго?

- Да, шанс хороший. Но место не вакантно. Все равно в сборной много хороших фланговых футболистов. Да, это моя цель, оказаться там. Буду работать, чтобы попасть в национальную команду", - сказал Мудрик.