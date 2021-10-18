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СМИ назвали зарплату Петракова в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

И.о "сине-желтых" зарабатывает около 10 тысяч долларов в месяц

СМИ назвали зарплату Петракова в сборной Украины

Фото: uaf.ua/ автор неизвестен

Новина українською

СМИ назвали зарплату исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

По информации ТаТоТаке, украинский специалист зарабатывает около 10 000 долларов в месяц.

В юношеской сборной зарплата наставника составляла 5 000 долларов. Когда он возглавил национальную команду, ему предложили сумму в несколько раз больше, чем 10 000 долларов, но он отказался. Петраков сказал, что это много и этот вопрос можно будет обсудить в случае выполнения поставленных задач.

Сообщается, что если сборной удастся выйти на чемпионат мира - 2022, то национальная команда получит бонус в размере 600 тысяч евро. Но эта сумма будет рассчитана на всю административно-тренерскую группу, включая медиков и селекционеров. В какой пропорции будет делиться эта сумма, не уточняется.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
18.10.2021 в 11:58
Как то обидно за человека.. надеюсь, хоть бонусы прописаны
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alex.belogubko (одесса)
18.10.2021 в 11:24
как вам не стыдно слуги футбола --Петраков хороший честный тренер а сколько тогда получает гробовщик Ротань --его и палкой не выгонишь
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0
0
Djibouti (Djibouti)
18.10.2021 в 11:17
С такой зарплатой пускай работает главным тренером на постоянной основе.
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+1
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Харьковчанин (Харків)
18.10.2021 в 11:06
по рівню надутого професійного футболу це копійчини
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+1
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