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СМИ назвали зарплату Петракова в сборной Украины
И.о "сине-желтых" зарабатывает около 10 тысяч долларов в месяц
Фото: uaf.ua/ автор неизвестен
СМИ назвали зарплату исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
По информации ТаТоТаке, украинский специалист зарабатывает около 10 000 долларов в месяц.
В юношеской сборной зарплата наставника составляла 5 000 долларов. Когда он возглавил национальную команду, ему предложили сумму в несколько раз больше, чем 10 000 долларов, но он отказался. Петраков сказал, что это много и этот вопрос можно будет обсудить в случае выполнения поставленных задач.
Сообщается, что если сборной удастся выйти на чемпионат мира - 2022, то национальная команда получит бонус в размере 600 тысяч евро. Но эта сумма будет рассчитана на всю административно-тренерскую группу, включая медиков и селекционеров. В какой пропорции будет делиться эта сумма, не уточняется.
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