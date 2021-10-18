СМИ назвали зарплату Петракова в сборной Украины

СМИ назвали зарплату исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

По информации ТаТоТаке, украинский специалист зарабатывает около 10 000 долларов в месяц.

В юношеской сборной зарплата наставника составляла 5 000 долларов. Когда он возглавил национальную команду, ему предложили сумму в несколько раз больше, чем 10 000 долларов, но он отказался. Петраков сказал, что это много и этот вопрос можно будет обсудить в случае выполнения поставленных задач.

Сообщается, что если сборной удастся выйти на чемпионат мира - 2022, то национальная команда получит бонус в размере 600 тысяч евро. Но эта сумма будет рассчитана на всю административно-тренерскую группу, включая медиков и селекционеров. В какой пропорции будет делиться эта сумма, не уточняется.