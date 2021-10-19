Павелко: Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%

Президент УАФ Андрей Павелко высказался об исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александре Петракове.

- Какая атмосфера была в команде после победы над Финляндией?

– Очень хорошая. Петраков – психолог и очень открытый человек, который очаровывает своей искренностью.

Он наработал с игроками такую атмосферу, что чувствуется, что футболисты готовы за него биться и выкладываться на поле на 100%, – сказал Павелко в комментарии Футбольному формату.