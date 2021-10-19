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Павелко: Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%

Национальная сборная Украины
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Президент УАФ считает специалиста искренним человеком

Павелко: Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко высказался об исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александре Петракове.

- Какая атмосфера была в команде после победы над Финляндией?

– Очень хорошая. Петраков – психолог и очень открытый человек, который очаровывает своей искренностью.

Он наработал с игроками такую атмосферу, что чувствуется, что футболисты готовы за него биться и выкладываться на поле на 100%, – сказал Павелко в комментарии Футбольному формату.

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В статье: Украина Андрей Павелко Александр Петраков
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