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Павелко: Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%
Президент УАФ считает специалиста искренним человеком
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Президент УАФ Андрей Павелко высказался об исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александре Петракове.
- Какая атмосфера была в команде после победы над Финляндией?
– Очень хорошая. Петраков – психолог и очень открытый человек, который очаровывает своей искренностью.
Он наработал с игроками такую атмосферу, что чувствуется, что футболисты готовы за него биться и выкладываться на поле на 100%, – сказал Павелко в комментарии Футбольному формату.
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