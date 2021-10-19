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Анчелотти: Часто смотрел матчи сборной Украины только ради Шевченко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Очередная порция комплиментов от папы Карло

Анчелотти: Часто смотрел матчи сборной Украины только ради Шевченко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти который ранее возглавлял "Милан", высказался об Андрее Шевченко.

- Вы тренировали Андрея Шевченко. Есть ли у него и Лунина что-то похожее в плане работоспособности?

– Национальность, они оба украинцы, оба очень приятные ребята. Главное сходство – это характер и харизма. У Лунина может быть такая же успешная карьера, как и у Шевченко.

- Следите за карьерой Шевченко?

– Да, я часто смотрел матчи сборной Украины только ради Андрея. Также там работали Тассотти, Мальдера… Мы все дружим. Мне очень импонировала их работа, как они работали со сборной Украины.

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В статье: Андрей Шевченко Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Бомбардир

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