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Анчелотти: Часто смотрел матчи сборной Украины только ради Шевченко
Очередная порция комплиментов от папы Карло
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
- Вы тренировали Андрея Шевченко. Есть ли у него и Лунина что-то похожее в плане работоспособности?
– Национальность, они оба украинцы, оба очень приятные ребята. Главное сходство – это характер и харизма. У Лунина может быть такая же успешная карьера, как и у Шевченко.
- Следите за карьерой Шевченко?
– Да, я часто смотрел матчи сборной Украины только ради Андрея. Также там работали Тассотти, Мальдера… Мы все дружим. Мне очень импонировала их работа, как они работали со сборной Украины.
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