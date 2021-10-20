Решил проявить инициативу. Андрей Пятов побывал в гостях у женской сборной Украины

Сейчас женская сборная Украины готовится к поединкам отбора ЧМ-2023 с Фарерскими островами и Испанией.

Накануне старта женской команды в отборе ЧМ-2023 ее расположение посетил Андрей Пятов, капитан национальной сборной Украины . Голкипер подарил коллегам сувениры, сладости и пожелал удачи в поединках.

"Я пришел к вам в гости с сюрпризом. С некоторыми девушками мы уже знакомились в Харькове. Время нашим коллективам уже быть ближе, поэтому я решил проявить инициативу.

Хотел бы пожелать вам удачи и, конечно, победы. Мы с ребятами болеем за вас. Я знаю, насколько лучше у вас сейчас условия, ведь женский футбол развивается.

Я общаюсь с женской командой "Шахтера". Правда, пока к ним не доехал - сначала к вам как к наиболее топовым наших игроков. Пока я еще капитан сборной и играю, постараюсь, чтобы мы организовали совместную встречу двух сборных. Удачи вам!" - сказал Андрей Пятов.