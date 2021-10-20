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Решил проявить инициативу. Андрей Пятов побывал в гостях у женской сборной Украины
Фото Володимира Раснера - УАФ
Сейчас женская сборная Украины готовится к поединкам отбора ЧМ-2023 с Фарерскими островами и Испанией.
Накануне старта женской команды в отборе ЧМ-2023 ее расположение посетил Андрей Пятов, капитан
"Я пришел к вам в гости с сюрпризом. С некоторыми девушками мы уже знакомились в Харькове. Время нашим коллективам уже быть ближе, поэтому я решил проявить инициативу.
Хотел бы пожелать вам удачи и, конечно, победы. Мы с ребятами болеем за вас. Я знаю, насколько лучше у вас сейчас условия, ведь женский футбол развивается.
Я общаюсь с женской командой "Шахтера". Правда, пока к ним не доехал - сначала к вам как к наиболее топовым наших игроков. Пока я еще капитан сборной и играю, постараюсь, чтобы мы организовали совместную встречу двух сборных. Удачи вам!" - сказал Андрей Пятов.
Также Андрей получил в подарок футболку с рук главного тренера женской сборной Украины Натальи Зинченко и сфотографировался с игроками команды.
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