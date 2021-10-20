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Национальная сборная Украины

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Решил проявить инициативу. Андрей Пятов побывал в гостях у женской сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)
Решил проявить инициативу. Андрей Пятов побывал в гостях у женской сборной Украины

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Сейчас женская сборная Украины готовится к поединкам отбора ЧМ-2023 с Фарерскими островами и Испанией.

Накануне старта женской команды в отборе ЧМ-2023 ее расположение посетил Андрей Пятов, капитан национальной сборной Украины. Голкипер подарил коллегам сувениры, сладости и пожелал удачи в поединках.

"Я пришел к вам в гости с сюрпризом. С некоторыми девушками мы уже знакомились в Харькове. Время нашим коллективам уже быть ближе, поэтому я решил проявить инициативу.

Хотел бы пожелать вам удачи и, конечно, победы. Мы с ребятами болеем за вас. Я знаю, насколько лучше у вас сейчас условия, ведь женский футбол развивается.

Я общаюсь с женской командой "Шахтера". Правда, пока к ним не доехал - сначала к вам как к наиболее топовым наших игроков. Пока я еще капитан сборной и играю, постараюсь, чтобы мы организовали совместную встречу двух сборных. Удачи вам!" - сказал Андрей Пятов.

Также Андрей получил в подарок футболку с рук главного тренера женской сборной Украины Натальи Зинченко и сфотографировался с игроками команды.

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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк) Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
20.10.2021 в 21:19
Але ! У тебя трое детей, инициатор !
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.10.2021 в 21:08
Чудова ініціятива!Дивно, що "гусари" це не відписалися.
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okolegko (Київ)
20.10.2021 в 20:50
Краще зіграйте – збірна чоловікі проти збірної жінок... Не факт, що чоловіки переможуть
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