Цыганык: Петраков пообщался с Малиновским. Главным коммуникатором выступил Павелко

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что наставник сборной Украины Александр Петраков вызовет на ближайший сбор в национальную команду Руслана Малиновского.

"Малиновского вызовут в сборную Украины. Состоялась коммуникация между Малиновским и Петраковым. Главным коммуникатором этого разговора выступил Андрей Павелко.

Я очень рад, что все закончилось, и стороны выяснили отношения. Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор. Он спокойно к этому относился. У него нет никаких проблем, он едет играть и все доказывать в национальной команде. Если ничего экстраординарного не произойдет, ведь еще есть матчи чемпионата и Лиги чемпионов, которые нужно сыграть. Дай Бог, все обойдется без травм и Малиновский будет в сборной Украины в поединках с Болгарией и Боснией и Герцеговиной", - сказал Цыганык.