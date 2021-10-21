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Цыганык: Петраков пообщался с Малиновским. Главным коммуникатором выступил Павелко

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Кажется, конфликт исчерпан

Цыганык: Петраков пообщался с Малиновским. Главным коммуникатором выступил Павелко

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что наставник сборной Украины Александр Петраков вызовет на ближайший сбор в национальную команду Руслана Малиновского.

"Малиновского вызовут в сборную Украины. Состоялась коммуникация между Малиновским и Петраковым. Главным коммуникатором этого разговора выступил Андрей Павелко.

Я очень рад, что все закончилось, и стороны выяснили отношения. Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор. Он спокойно к этому относился. У него нет никаких проблем, он едет играть и все доказывать в национальной команде. Если ничего экстраординарного не произойдет, ведь еще есть матчи чемпионата и Лиги чемпионов, которые нужно сыграть. Дай Бог, все обойдется без травм и Малиновский будет в сборной Украины в поединках с Болгарией и Боснией и Герцеговиной", - сказал Цыганык.

Напомним, что 11 ноября Украина сыграет товарищеский матч с Болгарией, а 16-го ноября проведет поединок отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Игорь Цыганык Александр Петраков
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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2.dc (Николаев)
21.10.2021 в 20:33
Я так думаю, не суть и важно, кто тут "главный" во всей этой истории - главное, что она завершилась. Патовость и двусмысленность ситуации не могла продолжаться вечно - это никак и никому не на пользу - и если потребовалось вмешательство "тяжелой артиллерии", то пусть так оно и будет …
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0
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uа-football-2021 (Київ)
21.10.2021 в 20:32
Ось і Суркового блазня підключили, щоб накинув на вентелятор і розігрів з новою силою конфлікт
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+2
0
krakow (Херсон)
21.10.2021 в 20:24
"Невиклик Малiновського? Я нiколи не втручався в рiшення головного тренера". Из интервью коммуникатора,недельной давности.
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.10.2021 в 20:22
Если Павелко берется за что-то серьезное - жди беды...
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0
0
max5x5 (Донецк)
21.10.2021 в 20:07
Молодец-исправил
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0
0
max5x5 (Донецк)
21.10.2021 в 19:39
Автор,так Циганык или Циганков?
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0
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