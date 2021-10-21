Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Петраков пообщался с Малиновским. Главным коммуникатором выступил Павелко
Кажется, конфликт исчерпан
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что наставник
"Малиновского вызовут в сборную Украины. Состоялась коммуникация между Малиновским и Петраковым. Главным коммуникатором этого разговора выступил Андрей Павелко.
Я очень рад, что все закончилось, и стороны выяснили отношения. Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор. Он спокойно к этому относился. У него нет никаких проблем, он едет играть и все доказывать в национальной команде. Если ничего экстраординарного не произойдет, ведь еще есть матчи чемпионата и Лиги чемпионов, которые нужно сыграть. Дай Бог, все обойдется без травм и Малиновский будет в сборной Украины в поединках с Болгарией и Боснией и Герцеговиной", - сказал Цыганык.
Напомним, что 11 ноября Украина сыграет товарищеский матч с Болгарией, а 16-го ноября проведет поединок отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.
Популярное сейчас
- Лео, как тебе такой бартер? Юный болельщик попросил футболку Месси в обмен на свою маму
- Проблемы с сердцем. Форвард Динамо почти наверняка не сыграет в нынешнем году
- Леоненко: Зачем падал Кривцов? Где стоял Трубин? Зачем так далеко?
- Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО