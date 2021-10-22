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Блохин: После ЧМ-2006 звали из Англии и Германии
Но тренер остался в Киеве
Экс-тренер
— Звали из Англии, звали из Германии. Хватало достойных предложений. Но есть такое понятие – душевный комфорт. И в тот момент мне была ближе работа со сборной Украины.
— Почему не остались жить за границей?
— Я люблю свой родной город. Предан ему и своей стране. Здесь мне наиболее комфортно. А в других странах, как в песне Высоцкого о Париже, мы никому особо не нужны. Я успел поиграть и поработать в Австрии, на Кипре, в Греции, можете мне поверить на слово.
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