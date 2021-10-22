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Блохин: После ЧМ-2006 звали из Англии и Германии

Национальная сборная Украины
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Но тренер остался в Киеве

Блохин: После ЧМ-2006 звали из Англии и Германии

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал, были ли у него предложения возглавить клуб или сборную европейской страны после успешного ЧМ-2006.

— Звали из Англии, звали из Германии. Хватало достойных предложений. Но есть такое понятие – душевный комфорт. И в тот момент мне была ближе работа со сборной Украины.

— Почему не остались жить за границей?

— Я люблю свой родной город. Предан ему и своей стране. Здесь мне наиболее комфортно. А в других странах, как в песне Высоцкого о Париже, мы никому особо не нужны. Я успел поиграть и поработать в Австрии, на Кипре, в Греции, можете мне поверить на слово.

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В статье: Украина Олег Блохин
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Источник:
Трибуна

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