Цихмейструк: Гармаш заслужил вызов в сборную

Экс-полузащитник сборной Украины, а ныне телеэксперт Эдуард Цихмейструк высказал свое мнение о возможном вызове хавбека "Динамо" Дениса Гармаша в национальную команду .

— Гармаш заслужил вызов в сборную! Почему не заслужил? Если вызывают, значит Петраков видит, что он подходит под его модель, под его видение. Гармаш заслужил, он играет на высоком уровне уже давно, его форма устраивает тренера сборной, и он его вызывает. Он его не вызывает со стопроцентной гарантией того, что тот будет играть. Но какие-то функции он в нем видит.

— Как думаете, Гармаш в сборной будет использоваться в качестве нападающего, или все же на своей родной позиции в полузащите?

— Я не думаю, что Денис будет играть в нападении. Таково мое мнение. Все-таки у Петракова больше акцент на скорость, на быстрый переход из обороны в атаку, поэтому, скорее всего, Гармаша видят на его родной позиции.

— И все же, вы полагаете, что Гармаша видят игроком стартового состава, или ему будет отдана роль запасного?

— Я не могу сказать. Никто никому не дает никаких гарантий, тренер не дает их футболисту. Он его вызывает, он в обойме — значит, он на него рассчитывает. А под какую модель игры и т.д. — это неизвестно.

Опять же, как я понимаю, Петраков вызывает Гармаша с прицелом на товарищескую игру с Болгарией. Это нормальная практика — смотреть игроков в товарищеских играх, в каком они состоянии. Может, именно на эту игру он выйдет, чтобы показать себя тренеру.