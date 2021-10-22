16 декабря состоится жеребьевка Лиги наций. Украина будет в первой корзине Лиги B

16 декабря в швейцарском Монтре состоится церемония жеребьевки Лиги наций-2022/2023.

Как и в предыдущем цикле, в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D - семь команд.

Украина попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику с другой (кроме России), третьего и четвертого.

Корзины сформированы по рейтингу сборных по итогам Лиги наций-2020/2021.

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Регламент Лиги наций-2022/2023

В дивизионах А, В и С участники будут разделены на четыре группы по четыре команды. Победители групп в дивизионе А сыграют в финальной стадии соревнования (полуфиналы и финал). Страну, принимать этот турнир, будет избран из числа финалистов. Сборные, занявшие последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно с дивизионов А, В и С. Сборные, занявшие последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) перейдут в дивизион D. В дивизионе D команды будут разделены на две группы (четыре и три сборные).

Календарь матчей

1-й тур: 2-4 июня 2022 года.

2-й тур: 5-8 июня 2022.

3-й тур: 9-11 июня 2022.

4-й тур: 12-14 июня 2022 года.

5-й тур: 22-24 сентября 2022 года.

6-й тур: 25-27 сентября 2022 года.

Финальный раунд турнира: 14-18 июня 2023.

Путевки на Евро-2024 - через Лигу наций

По предварительной схеме, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024, куда автоматически попала Германия как хозяин, получат победители и вторые команды 10-ти отборочных групп. Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 в двухраундовом плей-офф между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/2023 (среди тех, кто не попадет на Евро напряуюя). Регламент плей-офф будет обнародован позже.