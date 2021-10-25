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Денисов: Малиновский вернется в сборную на матч против Боснии
Руслан поможет "сине-желтым" на заключительном матче отбора
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получит вызов в сборную Украины на ноябрьский сбор. Об этом рассказал директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.
"Да, действительно есть проверенная информация – Малиновский вернется на матч против Боснии в расположение сборной. Это действительно так", – сказал Денисов.
Ранее эту информацию подтвердил Игорь Цыганык. Также сообщалось о том, что Александр Петраков планирует вызвать Дениса Гармаша на ноябрьские матчи.
Напомним, "сине-желтые" проведут товарищеский матч 11 ноября с Болгарией в Одессе, и выездной матч с Боснией и Герцеговиной - 16 ноября.
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