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Денисов: Малиновский вернется в сборную на матч против Боснии

Национальная сборная Украины
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Руслан поможет "сине-желтым" на заключительном матче отбора

Денисов: Малиновский вернется в сборную на матч против Боснии

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получит вызов в сборную Украины на ноябрьский сбор. Об этом рассказал директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

"Да, действительно есть проверенная информация – Малиновский вернется на матч против Боснии в расположение сборной. Это действительно так", – сказал Денисов.

Ранее эту информацию подтвердил Игорь Цыганык. Также сообщалось о том, что Александр Петраков планирует вызвать Дениса Гармаша на ноябрьские матчи.

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Напомним, "сине-желтые" проведут товарищеский матч 11 ноября с Болгарией в Одессе, и выездной матч с Боснией и Герцеговиной - 16 ноября.

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В статье: Украина Александр Денисов Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Великий футбол

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