Без участия Павелко. Малиновский был инициатором разговора с Петраковым - СМИ

Президент УАФ Андрей Павелко не имел отношения к телефонному разговору главного тренера сборной Украины Александра Петракова с полузащитником "сине-желтых" Русланом Малиновским. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Между тренером и футболистом не было критических разногласий, это была рабочая ситуация. Они созвонились и поговорили.

По информации источника, Малиновский позвонил Петракову, а не наоборот. Поэтому они выяснили все нюансы, и футболист на 100 процентов окажется в списке вызванных игроков.

Ранее Игорь Цыганык сообщал, что инициатором коммуникации между Петраковым и Малиновским выступил Андрей Павелко.