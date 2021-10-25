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Без участия Павелко. Малиновский был инициатором разговора с Петраковым - СМИ
Руслан возвращается в сборную
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Президент УАФ Андрей Павелко не имел отношения к телефонному разговору главного тренера сборной Украины Александра Петракова с полузащитником "сине-желтых" Русланом Малиновским. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Между тренером и футболистом не было критических разногласий, это была рабочая ситуация. Они созвонились и поговорили.
По информации источника, Малиновский позвонил Петракову, а не наоборот. Поэтому они выяснили все нюансы, и футболист на 100 процентов окажется в списке вызванных игроков.
Ранее Игорь Цыганык сообщал, что инициатором коммуникации между Петраковым и Малиновским выступил Андрей Павелко.
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