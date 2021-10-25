  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Без участия Павелко. Малиновский был инициатором разговора с Петраковым - СМИ
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без участия Павелко. Малиновский был инициатором разговора с Петраковым - СМИ

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Руслан возвращается в сборную

Без участия Павелко. Малиновский был инициатором разговора с Петраковым - СМИ

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко не имел отношения к телефонному разговору главного тренера сборной Украины Александра Петракова с полузащитником "сине-желтых" Русланом Малиновским. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Между тренером и футболистом не было критических разногласий, это была рабочая ситуация. Они созвонились и поговорили.

По информации источника, Малиновский позвонил Петракову, а не наоборот. Поэтому они выяснили все нюансы, и футболист на 100 процентов окажется в списке вызванных игроков.

Ранее Игорь Цыганык сообщал, что инициатором коммуникации между Петраковым и Малиновским выступил Андрей Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Руслан Малиновский Андрей Павелко Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
25.10.2021 в 13:02
Один песдун сказал, что инициатором был Павелко, другие песдуны - что Малиновский... Надо ждать интервью от участников конфликта, если они найдут нужным рассказывать детали...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2021 в 12:32
Куда же теперь Шкапаренка ставить, если будет играть Малиновский и Зинченко? А! На левый фланг))) Без рекламации никак!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2021 в 12:29
Потому что молодец!
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.10.2021 в 12:13
Без участия Павелки текст Петракову не напишут..
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
25.10.2021 в 11:56
Короче я понял - Папа Римский поучаствовал. Хотя такой вариант, как указан в материале - наиболее оптимальный, и действенный … PS: отого черта Цыгана - уб.просьба уже больше не беспокоиться своими догадками, уже разрешилось …)))
Ответить
0
0
Alex-696 (Немирів)
25.10.2021 в 11:51
Дойшло до "звязди", хто в хаті господар)))
Ответить
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...