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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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С Малиновским, Коваленко и Гармашем. Петраков огласил список на ближайшие матчи сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В основном списке - 25 игроков

С Малиновским, Коваленко и Гармашем. Петраков огласил список на ближайшие матчи сборной

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

И. о. главного тренера национальной команды Александр Петраков огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор, который станет решающим для сине-желтых в контексте финального распределения мест в группе D отбора чемпионата мира 2022 года.

В списке - 25 исполнителей. Также коуч сборной Украины определил резервный список, в который вошли восемь игроков.

Отметим, что в команду вернулись Александр Зинченко и Тарас Качараба, которые восстановились после повреждений, а Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Денис Гармаш привлекли внимание тренерского штаба выступлениями в своих клубах.

Начнет сбор сборная Украины 8 ноября в Киеве. А на следующий день вылетит в Одессу, где 11-го числа проведет товарищеский поединок с командой Болгарии. Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях, в городе Зеница, против сборной Боснии и Герцеговины.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

резервный список

Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").

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В статье: Денис Гармаш Украина Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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vadooo (Слатино)
25.10.2021 в 16:49
Начало отбора провалил Шева играя с Малий и др. ( - 4 очка), , а окучивать за провал будут Петракова. Вот и заочковал тренер.
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0
0
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uа-football-2021 (Київ)
25.10.2021 в 16:34
А де новий Шевченко - СУПРЯГА????
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+2
0
Cherkasskiy (Черкаси)
25.10.2021 в 16:26
Эксперименты закончились, нужен результат!)
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.10.2021 в 16:17
З Коваленком точно розгромимо босняків.
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+3
-3
ZNAK_VOPROSA
25.10.2021 в 16:49
Твое мнение вообще никто не спрашивал, Пукассо
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0
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