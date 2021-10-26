Стало известно, смогут ли болельщики посетить матч сборных Украины и Болгарии в Одессе

Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало встречи — в 19:30.

По данным Meta-ratings.com.ua, спарринг с Болгарией пройдет со зрителями, но, как и в недавнем матче украинцев во Львове с Боснией, с ограничениями в виде обязательных сертификатов или негативных тестов на коронавирус.

Команда Александра Петракова сыграет с болгарами в преддверии заключительного матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Зенице.

В октябре "сине-желтые" провели два матча отбора на мундиаль, победив на выезде Финляндию (2:1) и сыграв вничью с боснийцами во Львове (1:1).

Украина занимает второе место в группе D, опережая Финляндию на одно очко, Боснию и Герцеговину — на два. У конкурентов команды Александра Петракова есть очный матч в запасе. Лидер группы Франция опережает украинцев на три балла.

Напомним, ранее Александр Петраков огласил заявку сборной Украины на ноябрьский сбор.