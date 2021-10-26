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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, смогут ли болельщики посетить матч сборных Украины и Болгарии в Одессе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Спарринг запланирован на 11 ноября

Стало известно, смогут ли болельщики посетить матч сборных Украины и Болгарии в Одессе

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало встречи — в 19:30.

По данным Meta-ratings.com.ua, спарринг с Болгарией пройдет со зрителями, но, как и в недавнем матче украинцев во Львове с Боснией, с ограничениями в виде обязательных сертификатов или негативных тестов на коронавирус.

Команда Александра Петракова сыграет с болгарами в преддверии заключительного матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Зенице.

В октябре "сине-желтые" провели два матча отбора на мундиаль, победив на выезде Финляндию (2:1) и сыграв вничью с боснийцами во Львове (1:1).

Украина занимает второе место в группе D, опережая Финляндию на одно очко, Боснию и Герцеговину — на два. У конкурентов команды Александра Петракова есть очный матч в запасе. Лидер группы Франция опережает украинцев на три балла.

Напомним, ранее Александр Петраков огласил заявку сборной Украины на ноябрьский сбор.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
26.10.2021 в 14:11
Как же нам в Одессе то фартит на топовые команды . Израиль Литва и вот Болгария . И это все команды которые сюда приезжали .
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.10.2021 в 13:39
Якийсь спланований дурдом
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Litb@rski (Кёльн)
26.10.2021 в 13:31
А как же то, что Одесса в красной зоне....ведь не прививка , а тем более сертификат не есть защита от вируса....человек даже вакцинированный может заболеть и первые 2-3 дня вирус в организме не даёт о себе знать , при этом заражая окружающих и куда потом прикладывать сертификат ....А ведь в Одессе больницы переполнены , больных разводят по району
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