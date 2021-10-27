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Воробей: На Зинченко в ближайших матчах сборной можно сильно не рассчитывать
Футболист лишь недавно восстановился после травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился мыслями по поводу кадровых решений Александра Петракова в преддверии решающего матча "сине-желтых" против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.
— Андрей, состав сборной Украины наконец-то выглядит оптимальным?
— Это покажут только сами матчи, но радует, что конфликтные ситуации разрешились и теперь наша команда, можно сказать, в полном составе может готовиться к решающему матчу отборочного турнира чемпионата мира.
— Естественно, что главный вопрос был с вызовом Малиновского.
— Думаю, это был воспитательный процесс. И эта ситуация пойдет на пользу как самому футболисту, так и тренерскому штабу. Много произошло за прошедшие два месяца. Но, мне кажется, что сейчас наша команда будет выглядеть более слаженно. Верю, что в поединке с боснийцами мы увидим сильную сборную Украины.
— Нехватка игровой практики у Зинченко может ему помешать показать все свои лучше качества?
— Полагаю, что на Зинченко в ближайших матчах сильно рассчитывать не стоит, поскольку травма бесследно не проходит. Но Александр — опытный футболист, и он все равно пригодится сборной, но опять же, на его место в составе претендует игроки с лучшей игровой практикой. Хотя я и не исключаю, что Александр Петраков захочет посмотреть игрока "Манчестер Сити" в матче с болгарами, а уже потом принимать решение по поводу его игры с боснийцами.
— Есть в списке и Коваленко. Полузащитник Специи сейчас хорош?
— Я бы не спешил с выводами. Да, Виктор дал одну игру, но Коваленко нужно дать время, чтобы окрепнуть.
— Ты можешь поверить в две победы сборной Финляндии, которые нас совсем не устраивают?
— В футболе возможно все. Жаль, что сборная Украины сама растратила свои железные очки. И теперь не все зависит от нас. Мне остается только надеться, что финны не смогут в матчах с боснийцами и французами прыгнуть выше головы.
— С таким составом боснийцы должны быть нам по плечу?
— У сборной Украины хороший состав, просто в домашнем поединке с Боснией и Герцеговиной у нас было мало людей, которые бы смогли усилить игру сине-желтых со скамейки запасных. Но этим вопросом должно заниматься руководство, почему не было таких людей. У боснийцев качественная сборная, но по потенциалу, сборная Украины сильнее. Сине-желтые должны ехать в гости с одной мыслю — мы фавориты. Нужно быть уверенным в себе, только так можно добиться нужного для себя результата, — сказал Воробей.
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