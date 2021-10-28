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"Малиновский, Гармаш, собрали всех живых" - Фоззи не верит в успех сборной при Петракове

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Осталось только мечтать

"Малиновский, Гармаш, собрали всех живых" - Фоззи не верит в успех сборной при Петракове

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Известный болельщик сборной Украины, лидер группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко, высказался о шансах национальной команды побороться за выход на ЧМ-2022 под руководством Александра Петракова.

"Я уже ничего не думаю, потому что я услышал, что с Малиновским вопрос решен, и еще появится Гармаш. То есть собирают всех живых. Здесь уже выбора нет, и ситуация такова, что либо сжать зубы и попытаться вырвать победу, либо ходить и рассказывать о векторах, о вертикальном футболе, горизонтальном футболе.

Главное, чтобы в этом горизонтальном футболе мы сверху были. Об этом можно только помечтать, но мы только этим и занимаемся. Настоящий болельщик сборной Украины он мечтает в основном. Большую часть времени, отведенного в вашей жизни болеть за сборную Украины, вы мечтаете", - сказал Фоззи.

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В статье: Украина Фоззи Александр Петраков
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (4)
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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 17:51
Жаль немного Фоззи...
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Alle Garage (Харьков)
28.10.2021 в 17:58
А что с ним? Корону подхватил?
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genpet (Николаев)
28.10.2021 в 17:47
А что проблемы нашей сборной только из-за Петракова?
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.10.2021 в 17:39
ну если сам Фоззи такое сказал - тады да .
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