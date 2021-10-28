"Малиновский, Гармаш, собрали всех живых" - Фоззи не верит в успех сборной при Петракове

Известный болельщик сборной Украины , лидер группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко, высказался о шансах национальной команды побороться за выход на ЧМ-2022 под руководством Александра Петракова.

"Я уже ничего не думаю, потому что я услышал, что с Малиновским вопрос решен, и еще появится Гармаш. То есть собирают всех живых. Здесь уже выбора нет, и ситуация такова, что либо сжать зубы и попытаться вырвать победу, либо ходить и рассказывать о векторах, о вертикальном футболе, горизонтальном футболе.

Главное, чтобы в этом горизонтальном футболе мы сверху были. Об этом можно только помечтать, но мы только этим и занимаемся. Настоящий болельщик сборной Украины он мечтает в основном. Большую часть времени, отведенного в вашей жизни болеть за сборную Украины, вы мечтаете", - сказал Фоззи.