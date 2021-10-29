Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Боснии Петев настроен оптимистично: Мы можем обыграть Финляндию и Украину
Решающие матчи отбора ЧМ-2022 уже в ноябре
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от ноябрьских матчей отбора ЧМ-2022 против Финляндии и
"Возможно, мы будем играть в том же стиле, как и раньше, но обязательно будем искать что-то новое. Важно быть готовым и выглядеть лучше, чем раньше. Легких соперников не бывает, и важно, как мы будем выглядеть. Я настроен оптимистично, мы хотим показать хорошую игру и победить в обоих матчах.
Сейчас мы сосредоточены на Финляндии, а позже поговорим об Украине. Надеюсь, что те игроки, которые находятся в списке, будут здоровы и готовы к матчам", - сказал Петев.
Напомним, что с Финляндией Босния и Герцеговина сыграет 13 ноября, а с Украиной – 16-го.
Популярное сейчас
- Лидер Динамо во второй раз стал отцом
- Руководство Интера выступило с заявлением по поводу будущего Эриксена в Милане
- Беседин назвал имя самого жесткого защитника в УПЛ
- Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод