  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Боснии Петев настроен оптимистично: Мы можем обыграть Финляндию и Украину
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Боснии Петев настроен оптимистично: Мы можем обыграть Финляндию и Украину

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Решающие матчи отбора ЧМ-2022 уже в ноябре

Тренер Боснии Петев настроен оптимистично: Мы можем обыграть Финляндию и Украину

Новина українською

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от ноябрьских матчей отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Украины

"Возможно, мы будем играть в том же стиле, как и раньше, но обязательно будем искать что-то новое. Важно быть готовым и выглядеть лучше, чем раньше. Легких соперников не бывает, и важно, как мы будем выглядеть. Я настроен оптимистично, мы хотим показать хорошую игру и победить в обоих матчах.

Сейчас мы сосредоточены на Финляндии, а позже поговорим об Украине. Надеюсь, что те игроки, которые находятся в списке, будут здоровы и готовы к матчам", - сказал Петев.

Напомним, что с Финляндией Босния и Герцеговина сыграет 13 ноября, а с Украиной – 16-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Босния и Герцеговина Ивайло Петев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...