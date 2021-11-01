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Сборная Болгарии обнародовала заявку на товарищеский матч против Украины

Национальная сборная Украины
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Наставник болгар рассчитывает на 25 исполнителей

Сборная Болгарии обнародовала заявку на товарищеский матч против Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров объявил состав своей команды на контрольный матч с Украиной.

Ясен Петров вызвал для подготовки к товарищескому поединку с Украиной (11 ноября) и матчу отбора ЧМ-2022 со Швейцарией (15 ноября) 25-х исполнителей.

Состав сборной Болгарии

Вратари: Николай Михайлов ("Левски"), Иван Караджов ("Арда"), Светослав Вуцов ("Славия").

Защитники: Васил Божиков ("Слован", Словакия), Петко Христов ("Специя", Италия), Димитр Велковски ("Серкль Брюгге", Бельгия), Эдисон Йорданов ("Вестерло", Бельгия), Андреа Христов ("Славия"), Иван Турицов (ЦСКА), Алекс Петков ("Арда").

Полузащитники: Георгий Костадинов ("Арсенал" Тула, Россия), Кристиян Малинов ("Левен", Бельгия), Илиян Илиев ("Аполлон", Кипр), Момчил Цветанов ("Кангвон", Корея), Тодор Неделев ("Ботев"), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков ("Лудогорец"), Борислав Цоньов, Радослав Цонев (оба — "Левски"), Радослав Кирилов ("Славия").

Нападающие: Атанас Илиев ("Асколи", Италия), Станислав Иванов ("Чикаго Фэйр", США), Кирил Десподов ("Лудогорец"), Димитр Илиев, Георгий Минчев (оба — "Локомотив" Пловдив).

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября в Одессе. Начало встречи - в 19:30.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
01.11.2021 в 14:54
Сборная Украины обнародовала заявку на товарищеский матч против Украины_____________тыдыщь! рекурсия
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