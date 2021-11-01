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Петраков довызвал Корниенко на ноябрьские матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Виктор заменит травмированного Миколенко

Петраков довызвал Корниенко на ноябрьские матчи сборной Украины

instagram.com/uafukraine

Новина українською

В связи с повреждением защитника "Динамо" Виталия Миколенко, которое не позволит ему принять участие в ноябрьском сборе сборной Украины, и.о. главного тренера национальной команды Александр Петраков перевел защитника "Шахтера" Виктора Корниенко из резервного списка в основной.

Напомним, что сбор команды начнется 8 ноября в Киеве. В этом месяце команда проведет два матча: 11 ноября – товарищеский с Болгарией в Одессе и 16 ноября – официальный в рамках отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной в Зенице.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Корниенко (все – "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба (" Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Резервный список

Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Виталий Миколенко Виктор Корниенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Gerd Muller (Житомир)
01.11.2021 в 19:14
Сергей Корниенко ???
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0
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Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 19:53
Корниленко,белорус с Днепра Днепропетровск.
Ответить
0
0
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Ракицкий (Питер)
01.11.2021 в 19:12
Зачем крот нужен в сборной нашей?
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0
-4
дЫркофан
01.11.2021 в 19:29
угомонись долб....б
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0
0
vlotko (Броди)
01.11.2021 в 18:47
Так Зінченко в МС грає на позиції лівого захисника і не погано виконує свої обов'язки. Так чому його не поставити на це місце? В півзахист є достатньо претендентів.
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-2


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