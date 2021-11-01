Петраков довызвал Корниенко на ноябрьские матчи сборной Украины

В связи с повреждением защитника "Динамо" Виталия Миколенко, которое не позволит ему принять участие в ноябрьском сборе сборной Украины, и.о. главного тренера национальной команды Александр Петраков перевел защитника "Шахтера" Виктора Корниенко из резервного списка в основной.

Напомним, что сбор команды начнется 8 ноября в Киеве. В этом месяце команда проведет два матча: 11 ноября – товарищеский с Болгарией в Одессе и 16 ноября – официальный в рамках отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной в Зенице.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Корниенко (все – "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба (" Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Резервный список

Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").