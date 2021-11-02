Разгром от Днепра-1, отрыв Металлиста, замена Миколенко. Главные новости за 1 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 1 ноября

13-й тур УПЛ завершали два матча. Сначала у "Днепра-1" не было проблем с "Минаем". Команда Игоря Йовичевича отправила в ворота соперника четыре сухих мяча. Гуцуляк, Довбык и Пихаленок фактически решили судьбу поединка еще в первом тайме, а на 89-й точку поставил Русин, вышедший на замену на 84-й. А вот в матче между "Ворсклой" и "Черноморцем" голов забито не было – ничья 0:0. Как следствие, полтавчане потеряли третье место, куда после разгрома "Металлиста 1925" поднялась "Заря". К тому же, одинаковое количество очков теперь у "Днепра-1" - у обоих по 25, это на один балл меньше, чем у луганцев.

В первом круге после встречи харьковчан с "Альянсом" президент последнего заявил о снятии команды с соревнований. В конце концов команда осталась среди профессионалов и идет в группе лидеров. В этот раз обошлось без скандалов, но "Металлист" снова выиграл. Решающим стал выход во втором тайме Подлипенца – его два гола и сделали игру. Металлист на семь очков опережает ближайшего преследователя – "Кривбасс", "Альянс", для которого это было третье поражение подряд, пока идет четвертым, но на пятки наступают "Прикарпатье" и "Олимпик".

В ноябрьских матчах из-за травмы не сможет принять участие Виталий Миколенко. И.о. главного тренера Александр Петраков перевел из резервного списка в основной левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко, который, к слову, был основным в составе молодежной сборной во время триумфального ЧМ-2019. Напомним, что 11 ноября Украина сыграет в Одессе товарищеский матч с Болгарией. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, игра состоится с болельщиками. Правда, доступ будут иметь только вакцинированные или сдавшие отрицательный ПЦР-тест не более чем за 72 часа до поединка. Решающий матч отбора против Боснии состоится 15 ноября.

Десять матчей в рамках АПЛ возглавлял лондонский клуб Нуну Эшпириту Санту. После поражения от "Манчестер Юнайтед" руководство шпор решило попрощаться с португальцем. С начала сезона под его руководством "Тоттенхэм" выиграл пять матчей и проиграл пять матчей, но крайне мало забивает, имея второй показатель с конца после аутсайдера "Норвича". По информации СМИ, "Тоттенхэм" уже договорился с Антонио Конте, который выигрывал АПЛ во главе "Челси". Осталось дождаться официального объявления о назначении.

В матче против "Алавеса" аргентинский форвард упал на газон, держась за грудь. После обследования у него была обнаружена аритмия. Как сообщила "Барселона", лечение займет не менее трех месяцев. Серхио Агуэро переехал в Каталонию свободным агентом, но с начала сезона много пропустил из-за травмы ноги. Успел сыграть всего пять матчей, в которых забил один гол. Добавим, что во вторник "Барселона" сыграет с "Динамо" на НСК "Олимпийский".

Помните Макса Килмана? Тот самый из "Вулверхэмптона", который уже был готов взять украинский паспорт, но ему запретили играть за сине-желтых, поскольку он был заигран за футзальную сборную Англии. В понедельник он помог волкам переиграть "Эвертон". Именно Килман открыл счет, а затем преимущество увеличил Хименес. "Вулвз" в итоге выиграли 2:1 и поднялись на шестое место в турнирной таблице.