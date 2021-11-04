Шевчук: В 2012 Блохин ставил в старт сборной больше динамовских игроков - знал, что возглавит Динамо

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук высказал свою версию, почему в 2012 году главный тренер сборной Украины Олег Блохин редко ставил его в стартовый состав команды.

"В 2012 году в старт сборной Украины Блохин не ставил меня, Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Кто бы что ни говорил. Здесь была политика. Он уже тогда знал, что после этого он получит работу в киевском "Динамо". Об этом все знали.

Он уже ставил больше динамовских игроков. В тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий. Но это выбор тренера", – отметил Шевчук.