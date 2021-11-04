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Шевчук: В 2012 Блохин ставил в старт сборной больше динамовских игроков - знал, что возглавит Динамо

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

И здесь политика

Шевчук: В 2012 Блохин ставил в старт сборной больше динамовских игроков - знал, что возглавит Динамо

ДК от Шурика

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук высказал свою версию, почему в 2012 году главный тренер сборной Украины Олег Блохин редко ставил его в стартовый состав команды.

"В 2012 году в старт сборной Украины Блохин не ставил меня, Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Кто бы что ни говорил. Здесь была политика. Он уже тогда знал, что после этого он получит работу в киевском "Динамо". Об этом все знали.

Он уже ставил больше динамовских игроков. В тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий. Но это выбор тренера", – отметил Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Украина Олег Блохин
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (3)
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Zonder (Днепр)
04.11.2021 в 17:40
Славик, ты уже пописял ?)
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tagol22
04.11.2021 в 17:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Maxam (Чернівці)
04.11.2021 в 17:08
"Ну дай пошпилить"
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