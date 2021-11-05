Блохин: Петракову надо дать работать - никто не говорил, что будет легко

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины , а ныне функционер УАФ Олег Блохин оценил работу Александра Петракова во главе национальной команды.

‒ Вы участвовали в заседаниях, по итогам которых Александра Петракова назначили исполняющим обязанности главным тренером сборной Украины. Нет сейчас разочарования?

‒ Тренеру надо дать работать. Он представил свою программу, получил поддержку присутствующих на исполкоме. Теперь работает. Опять же, никто не говорил, что будет легко.

Смена главного тренера во время отборочного цикла на чемпионате мира никогда не идет на пользу.

В этом плане было бы лучше, если бы, как ранее, отбор к чемпионату мира начинался уже после чемпионата Европы. В этом есть своя логика. Но сами понимаете – коронавирус перетасовал весь календарь, его жертвами стали амбиции многих команд и футболистов. И надо еще благодарить судьбу, что Евро-2020 удалось провести на хорошем уровне после года простоя – что ничего не сорвалось, не случилось сбоев. Для нашего поколения ребят, кто сейчас в возрасте под 30 и старше, это был важнейший турнир.

‒ Какая сборная вам симпатичнее: Шевченко или Петракова?

‒ Та, которая даст результат. Чего и пожелаю сборной – обязательно выйти на чемпионат мира и достойно там сыграть.