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На матче Босния - Украина не будет гостевого сектора для украинских болельщиков

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Таково решение местных властей

На матче Босния - Украина не будет гостевого сектора для украинских болельщиков

УАФ

Новина українською

На матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками.

Такое решение приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.

Напомним, что поединок состоится 16 ноября в 21:45 на стадионе "Билино Поле" в Зенице.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Litb@rski (Кёльн)
09.11.2021 в 10:26
В очередной раз сборную поимели евро чинуши
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+1
0
Хм (Хм)
09.11.2021 в 09:03
Їхній МОЗ дозволив 100% заповненості стадіону, а для гостьових фанів - епідемія... Наволочі!
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+1
0
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Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:19
Верим в команду
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0
-3
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djeff2015 (Запорожье)
08.11.2021 в 21:47
вы...бать и забыть про их существование.
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 21:08
инфекция хитровы..банности бушует в Боснии
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+2
0
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satellite (Харьков)
08.11.2021 в 21:01
Хитрожопые.......
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+3
0


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