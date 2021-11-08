На матче Босния - Украина не будет гостевого сектора для украинских болельщиков

На матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками.

Такое решение приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.

Напомним, что поединок состоится 16 ноября в 21:45 на стадионе "Билино Поле" в Зенице.