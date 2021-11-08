Национальная сборная Украины
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На матче Босния - Украина не будет гостевого сектора для украинских болельщиков
Таково решение местных властей
УАФ
На матче квалификации
Такое решение приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.
Напомним, что поединок состоится 16 ноября в 21:45 на стадионе "Билино Поле" в Зенице.
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Источник:УАФ
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Комментарии (6)
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