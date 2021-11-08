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Петраков: Малиновский? Мы с Русланом перевернули эту страницу
Тренер рассказал, с чем национальная команда входит в сбор
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
И.о. главного тренера
– Все ребята собрались, все здоровы. Начинаем сбор.
- Сколько замен планируется в матче с Болгарией?
— В контрольной игре разрешено шесть замен.
— Как чувствует себя Андрей Ярмоленко?
- Ярмоленко здоров.
- Будет ли ротация в товарищеском матче с Болгарией?
— Мы готовимся к игре с Боснией и Герцеговиной. О ротации речь не идет. Мы готовимся к игре года.
— Вы вернули в состав сборной Руслана Малиновского. Что повлияло на ваше решение?
— Мы с Русланом перевернули эту страницу.
- Этот сбор из-за травмы пропустит Виталий Миколенко. Есть ли возможность увидеть Александра Зинченко на позиции левого защитника?
- Я подумаю об этом.
- Какую вы делаете ставку на Виктора Корниенко? Это больше игрок на замену или он готов максимально помочь команде?
— Я не могу так говорить о своем футболисте. Посмотрим, как ребята будут смотреться на тренировках. На данный момент я рассчитываю на всех 25 игроков, а дальше посмотрим.
— На какой позиции вы видите Дениса Гармаша?
- Он хорошо выступает в чемпионате Украины, забивает голы, поэтому я его вызвал. Денис может играть по многим позициям. Я его знаю еще с юных лет. Посмотрим, чем он будет полезен сборной.
— Будет ли преимущество у сборной Украины, поскольку вас ждет один официальный матч, а соперников по отбору — два?
– Я не могу ответить на это. Пусть эта проблема будет у тренеров сборных Финляндии и Боснии и Герцеговины. Они также пропускали матчи. Все зеркально. Мы готовимся к заключительной игре.
— Не беспокоит ли вас отсутствие игрового времени у Андрея Пятова?
– Посмотрим. Есть тренировочные занятия. У нас есть тренер вратарей Вячеслав Кернозенко. Я всегда советуюсь со своими помощниками. Решения принимаю я, но мы все делаем вместе.
— Иван Петряк находится в хорошей форме. Рассматриваете ли вы его как игрока сборной?
— Все футболисты с украинским паспортом, которые очень хорошо играют, есть в нашем расширенном списке. Пусть играет, забивает. Если будет так играть, то будет в сборной.
— Прокомментируйте резонансный вызов Гармаша в сборную.
— Я не считаю этот вызов резонансным. Гармаш – украинец, хорошо играет в "Динамо". Заслуженный человек, забивающий голы, находится среди лидеров в списке бомбардиров. Мне нравится он.
В заключение хочу пригласить всех на игру в Одессе. Приглашаю и молодежь и старшее поколение прийти и поддержать сборную в матче с Болгарией.
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