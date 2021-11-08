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Национальная сборная Украины

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Петраков: Малиновский? Мы с Русланом перевернули эту страницу

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Тренер рассказал, с чем национальная команда входит в сбор

Петраков: Малиновский? Мы с Русланом перевернули эту страницу

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков перед началом ноябрьского сбора команды провел пресс-конференцию.

– Все ребята собрались, все здоровы. Начинаем сбор.

- Сколько замен планируется в матче с Болгарией?

— В контрольной игре разрешено шесть замен.

— Как чувствует себя Андрей Ярмоленко?

- Ярмоленко здоров.

- Будет ли ротация в товарищеском матче с Болгарией?

— Мы готовимся к игре с Боснией и Герцеговиной. О ротации речь не идет. Мы готовимся к игре года.

— Вы вернули в состав сборной Руслана Малиновского. Что повлияло на ваше решение?

— Мы с Русланом перевернули эту страницу.

- Этот сбор из-за травмы пропустит Виталий Миколенко. Есть ли возможность увидеть Александра Зинченко на позиции левого защитника?

- Я подумаю об этом.

- Какую вы делаете ставку на Виктора Корниенко? Это больше игрок на замену или он готов максимально помочь команде?

— Я не могу так говорить о своем футболисте. Посмотрим, как ребята будут смотреться на тренировках. На данный момент я рассчитываю на всех 25 игроков, а дальше посмотрим.

— На какой позиции вы видите Дениса Гармаша?

- Он хорошо выступает в чемпионате Украины, забивает голы, поэтому я его вызвал. Денис может играть по многим позициям. Я его знаю еще с юных лет. Посмотрим, чем он будет полезен сборной.

— Будет ли преимущество у сборной Украины, поскольку вас ждет один официальный матч, а соперников по отбору — два?

– Я не могу ответить на это. Пусть эта проблема будет у тренеров сборных Финляндии и Боснии и Герцеговины. Они также пропускали матчи. Все зеркально. Мы готовимся к заключительной игре.

— Не беспокоит ли вас отсутствие игрового времени у Андрея Пятова?

– Посмотрим. Есть тренировочные занятия. У нас есть тренер вратарей Вячеслав Кернозенко. Я всегда советуюсь со своими помощниками. Решения принимаю я, но мы все делаем вместе.

— Иван Петряк находится в хорошей форме. Рассматриваете ли вы его как игрока сборной?

— Все футболисты с украинским паспортом, которые очень хорошо играют, есть в нашем расширенном списке. Пусть играет, забивает. Если будет так играть, то будет в сборной.

— Прокомментируйте резонансный вызов Гармаша в сборную.

— Я не считаю этот вызов резонансным. Гармаш – украинец, хорошо играет в "Динамо". Заслуженный человек, забивающий голы, находится среди лидеров в списке бомбардиров. Мне нравится он.

В заключение хочу пригласить всех на игру в Одессе. Приглашаю и молодежь и старшее поколение прийти и поддержать сборную в матче с Болгарией.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (23)
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Степан Срака
09.11.2021 в 22:18
Петраков -- це дві голови!
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 18:59
Ну здесь он мне понравился! Чётко все Петрушкин пробормотал.
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0
-1
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Степан Срака
09.11.2021 в 18:29
Петраков -- це голова!
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0
-1
GELO88 (киев)
09.11.2021 в 11:28
Тренеру конечно виднее, что надо делать, но по этическим мотивам, Малиновскому не место в национальной команде. Игрой в сборной М. решает свои меркантильные интересы, которые не в состоянии решить в Аталанте, там нет лапы, престиж Украины его вряд ли волнует.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
09.11.2021 в 11:22
я календарь переверну..
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0
0
avatar
zloyded (Киев)
09.11.2021 в 08:49
Кротячих журналистов видимо очень "подорвал" вызов Гармаша, вот никак не уймутся со своими вопросами Ну активизируйтесь, чтобы ваших Марлоно-Тете-ганд... поскорее натурализовали, вам-же больше нечего сборной предложить
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+5
-1
avatar
2.dc (Николаев)
09.11.2021 в 07:02
Респект редакции портала, именно сейчас самое время в 100-й раз поднять на гора "дело Малиновского". Верной дорогой идете товарищи, скажем решительное НЕТ попыткам врагов замолчать инцидент!
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+5
-1
Lion Killer (Львів)
09.11.2021 в 02:01
ну так з його інтерв.ю, 90% даю, шо повернув його не так Петраков як Павелко. Петраков занадто впертий, з завищеною самооцінкою для того, щоб десь там поступитися своїми принципами.
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+1
-5
can (Торонто, Львов)
09.11.2021 в 07:14
Та по... хто його повернув!!! Малиновський потрiбен збiрнiй! Це гравець топ рiвня! Недолугi , якi цього не розумiють - недолугi!!!!
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+2
-2
avatar
Elektrikc (Львів)
08.11.2021 в 20:44
А як же ж схема гри "бей-беги" в якій немає місця Малиновському. Обісрався клоун Сашка!!!
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+3
-10
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:20
Дебiл ! Ти чому ще не в Торонто ?!!!
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0
-3
avatar
Elektrikc (Львів)
09.11.2021 в 13:48
Приємно познайомитись, я Elektrikc.
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
08.11.2021 в 20:33
І це ВІРНО! Тренер повинен налагоджувати добру атмосферу в команді, а не влаштовувати розборки зі своїми гравцями... На превеликий жаль у нас лише ТРОЄ футболістів в ТОП-чемпіонатах. і наразі Маліновський найбільш задіяних в них. Так гра збірної не повинна будуватися "на базі Руслана", але не задіяти одного з найкращих то НОНСЕНС!
Ответить
+3
-4
тутти-10 (Сумська область)
09.11.2021 в 00:54
5
Ответить
+2
-2
Footballers (Умань)
08.11.2021 в 20:15
Петраков то таке...в.о.А Малиновський футболіст з топ чемпіона з постійною ігровою практикою
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+4
-4
can (Торонто, Львов)
09.11.2021 в 06:35
Сейчас нужно не регалии развешивать, а выигрывать последний матч отбора. Хорошо, что обое это поняли.
Ответить
+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.11.2021 в 19:39
Петряку нужно чемпионат поменять на более сильный
Ответить
+7
-3
can (Торонто, Львов)
09.11.2021 в 06:31
К сожалению, это не от него зависит. Но пользы от него для сборной было бы намного больше чем вреда. Стоит вызывать. Под настроение очень даже может!
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+1
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:22
Iуди не буде в збiрнiй ! Коли Ребров прийме збiрну питання з петряками,чмораесами та iншими iудами буде закрите !
Ответить
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
08.11.2021 в 19:29
Перевернули, только "книги" уже не получится...
Ответить
+2
-10
can (Торонто, Львов)
09.11.2021 в 06:26
К простоквашину отношение, конечно, неоднозначное. Но очень солидарен с ним в отношении твоего грязного рта. Скользкий ты какой-то
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
09.11.2021 в 07:33
Я высказываю свое мнение по поводу футбольных событий, ты оскорбляешь людей. Так у кого грязный рот?...
+2
-3
can (Торонто, Львов)
09.11.2021 в 08:03
Да, ты никого не оскорбляешь, но ты же скользкий!!! Никогда не замечал?
+3
-1


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