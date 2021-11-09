Три игрока сборной Украины получили дополнительный отдых от Петракова

Вчера, 8 ноября национальная сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам против Болгарии и Боснии.

В занятии, которое прошло на поле УТК им. В. Банникова, приняли участие все 25 игроков, присутствовавших в лагере команды.

Трое исполнителей, проведших в воскресенье 90 минут в поединках за свои клубы — Николай Матвиенко, Тарас Качараба и Артем Довбик, — после выполнения беговой работы получили отдых.

Тем временем остальная команда завершила тренировку двусторонней игрой.

Сегодняшний день сборная начнет с утренней тренировки на НСК "Олимпийский". После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице "Бристоль".

Товарищеский матч с Болгарией состоится 11 ноября.