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Три игрока сборной Украины получили дополнительный отдых от Петракова
"Сине-желтые" провели первую тренировку на сборе
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Вчера, 8 ноября национальная сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам против Болгарии и Боснии.
В занятии, которое прошло на поле УТК им. В. Банникова, приняли участие все 25 игроков, присутствовавших в лагере команды.
Трое исполнителей, проведших в воскресенье 90 минут в поединках за свои клубы — Николай Матвиенко, Тарас Качараба и Артем Довбик, — после выполнения беговой работы получили отдых.
Тем временем остальная команда завершила тренировку двусторонней игрой.
Сегодняшний день сборная начнет с утренней тренировки на НСК "Олимпийский". После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице "Бристоль".
Товарищеский матч с Болгарией состоится 11 ноября.
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