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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Три игрока сборной Украины получили дополнительный отдых от Петракова

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

"Сине-желтые" провели первую тренировку на сборе

Три игрока сборной Украины получили дополнительный отдых от Петракова

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Вчера, 8 ноября национальная сборная Украины провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам против Болгарии и Боснии.

В занятии, которое прошло на поле УТК им. В. Банникова, приняли участие все 25 игроков, присутствовавших в лагере команды.

Трое исполнителей, проведших в воскресенье 90 минут в поединках за свои клубы — Николай Матвиенко, Тарас Качараба и Артем Довбик, — после выполнения беговой работы получили отдых.

Тем временем остальная команда завершила тренировку двусторонней игрой.

Сегодняшний день сборная начнет с утренней тренировки на НСК "Олимпийский". После этого сине-желтые вернутся в гостиницу, пообедают и отдохнут перед дорогой. В 18:00 сборная вылетит в Одессу, где разместится в гостинице "Бристоль".

Товарищеский матч с Болгарией состоится 11 ноября.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (8)
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Acsakal (Kharkov)
09.11.2021 в 11:23
Сподіваюсь, що ця "новина" - просто свідчення роботи наукової групи, яка оцінила реальний стан гравців і змоделювала, кого слід навантажити, а кому дати відпочити. У збірну завжди потрапляють гравці з різних команд в різному стані і завдання тренерів з фізпідготовки та наукової групи як раз і полягає в тому, щоби привести всіх до одного знаменника.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 09:11
Качараба це звичайно номер 1.
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+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 09:16
Конечно! Не голубые же войска?!
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+3
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 09:52
Ти про себе?
+3
0
avatar
zloyded (Киев)
09.11.2021 в 08:44
Ну конечно...а динамовцев можно и в хвост и в гриву?! Ну вот пусть со своими Матвиенками и Кочарбами и играет!
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+3
-8
aleks68
09.11.2021 в 09:06
добавь сюда .....гармаша без него игры не будет
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+6
-3
FC Energy (Новая Каховка)
09.11.2021 в 09:22
Обиженные и ущемленные как всегда на месте)
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+5
-2
Alex-696 (Немирів)
09.11.2021 в 10:38
Точно, вас двоє)))
0
-4


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