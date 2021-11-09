Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Украина - Болгария
Назначение на матч получил и украинский рефери
Фото: aslanarenasi.com
На товарищеском матче Украина - Болгария будет работать судейская бригада из Турции во главе с Ардой Кардезлером.
На линиях ему будут помогать Керем Эрзой и Чевдед Камуркоглу. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.
Напомним, товарищеский матч состоится 11 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
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Источник:УАФ
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