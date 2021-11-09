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Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Украина - Болгария

Национальная сборная Украины
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Назначение на матч получил и украинский рефери

Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Украина - Болгария

Фото: aslanarenasi.com

Новина українською

На товарищеском матче Украина - Болгария будет работать судейская бригада из Турции во главе с Ардой Кардезлером.

На линиях ему будут помогать Керем Эрзой и Чевдед Камуркоглу. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Напомним, товарищеский матч состоится 11 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
УАФ

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