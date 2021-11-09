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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Впереди два последних матча нашей главной команды в этом году

Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины

Новина українською

Клубный футбол встал на паузу, но это не значит, что впереди две недели скуки. Сборную Украины ожидает важный матч против Боснии и Герцеговины на выезде, который станет ключевыми в отборочном раунде Чемпионата мира 2022. Главные вопросы перед этим поединком обсуждаем с известным тренером и экспертом Александром Севидовым.

Тайм-коды:
00:06 - Остался ли позади конфликт между Малиновским и Петраковым?
01:26 - Вызвали бы Малиновского, если бы Украина обыграла Боснию во Львове?
02:16 – Кто будет играть в центре поля
05:45 – Может ли Зинченко занять место Миколенко в обороне?
07:10 - Бущан или Пятов – кто будет первым номером
09:13 - Насколько важен товарищеский матч с Болгарией
11:28 – Какие шансы выйти в плей-офф отбора ЧМ
14:16 - Шансы Петракова остаться тренером сборной.

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В статье: Украина Александр Севидов Руслан Малиновский Александр Петраков Халат Милевского
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Комментарии (8)
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Американец 2000
09.11.2021 в 22:49
Кто выиграет ? Гармаш и компания ??? Не смешите меня (((( Динамо уже показало себя с Ворсклой ((((Мой прогноз - Украина проиграет крупно (((((((((((((( К сожалению (((((((Набрать обоз дебилов и пытаться выиграть ??? Это даже не смешно ((((((((((
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Fishing 555 (Rivne)
09.11.2021 в 21:20
О осел дізлайковий з'явився
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storm_ua (Николаев)
09.11.2021 в 20:14
Даже победа над боснией не гарантирует второго места
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0
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Зритель (Харьков)
09.11.2021 в 21:10
Будем надеяться, что Финляндия не обыграет Боснию.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 19:10
Тюленьчик маааааленький, малюсенький.....
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0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 19:09
Выиграют, верняк!
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+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
09.11.2021 в 18:56
Не кажі гоп!
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0
-1
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Степан Срака
09.11.2021 в 18:31
зобов"язані просто
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+3
0


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