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Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины
Впереди два последних матча нашей главной команды в этом году
Клубный футбол встал на паузу, но это не значит, что впереди две недели скуки. Сборную Украины ожидает важный матч против Боснии и Герцеговины на выезде, который станет ключевыми в отборочном раунде Чемпионата мира 2022. Главные вопросы перед этим поединком обсуждаем с известным тренером и экспертом Александром Севидовым.
Тайм-коды:
00:06 - Остался ли позади конфликт между Малиновским и Петраковым?
01:26 - Вызвали бы Малиновского, если бы Украина обыграла Боснию во Львове?
02:16 – Кто будет играть в центре поля
05:45 – Может ли Зинченко занять место Миколенко в обороне?
07:10 - Бущан или Пятов – кто будет первым номером
09:13 - Насколько важен товарищеский матч с Болгарией
11:28 – Какие шансы выйти в плей-офф отбора ЧМ
14:16 - Шансы Петракова остаться тренером сборной.
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