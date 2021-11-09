Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины

Клубный футбол встал на паузу, но это не значит, что впереди две недели скуки. Сборную Украины ожидает важный матч против Боснии и Герцеговины на выезде, который станет ключевыми в отборочном раунде Чемпионата мира 2022. Главные вопросы перед этим поединком обсуждаем с известным тренером и экспертом Александром Севидовым.

Тайм-коды:

00:06 - Остался ли позади конфликт между Малиновским и Петраковым?

01:26 - Вызвали бы Малиновского, если бы Украина обыграла Боснию во Львове?

02:16 – Кто будет играть в центре поля

05:45 – Может ли Зинченко занять место Миколенко в обороне?

07:10 - Бущан или Пятов – кто будет первым номером

09:13 - Насколько важен товарищеский матч с Болгарией

11:28 – Какие шансы выйти в плей-офф отбора ЧМ

14:16 - Шансы Петракова остаться тренером сборной.