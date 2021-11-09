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Сопко: Такие игроки, как Гармаш и Коваленко, должны быть в сборной
Эксперт - о вызове игрока "Динамо" и футболиста "Специи"
Эксперт телеканалов "Футбол" Александр Сопко прокомментировал решение тренерского штаба сборной Украины вызвать в национальную команду игрока киевского "Динамо" Дениса Гармаша и футболиста "Специи" Виктора Коваленко.
"Я думаю, что Гармаш и Коваленко приглашены в сборную благодаря тому, что у них есть игровая практика в клубах, они качественно выглядят в этих играх. Они заслуживают быть, по крайней мере, в общей обойме. Брать игрока просто из-за имени, когда он не играет, это неправильно. Приглашать игроков на перспективу - это хорошо, но есть определенный риск. Поэтому играют те, кто сейчас в форме, кто проявляет себя в играх.
Думаю, и Гармаш, и Коваленко обладают и мастерством, и опытом, а сейчас уже и игровой практикой, чтобы претендовать на место в сборной. Не знаю, будут они играть в составе, или нет, ведь они давно не играли в сборной. Но в общей обойме они должны быть, потому что это игроки из поколения, которое еще не все сказало в нашем футболе. Они должны всегда быть под наблюдением тренерского штаба сборной", — сказал Сопко.
Напомним, сборная Украины проведет спарринг с Болгарией 11 ноября в Одессе. А 16 ноября команда Петракова сыграет на выезде решающий поединок отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
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