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Сопко: Такие игроки, как Гармаш и Коваленко, должны быть в сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперт - о вызове игрока "Динамо" и футболиста "Специи"

Сопко: Такие игроки, как Гармаш и Коваленко, должны быть в сборной

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Александр Сопко прокомментировал решение тренерского штаба сборной Украины вызвать в национальную команду игрока киевского "Динамо" Дениса Гармаша и футболиста "Специи" Виктора Коваленко.

"Я думаю, что Гармаш и Коваленко приглашены в сборную благодаря тому, что у них есть игровая практика в клубах, они качественно выглядят в этих играх. Они заслуживают быть, по крайней мере, в общей обойме. Брать игрока просто из-за имени, когда он не играет, это неправильно. Приглашать игроков на перспективу - это хорошо, но есть определенный риск. Поэтому играют те, кто сейчас в форме, кто проявляет себя в играх.

Думаю, и Гармаш, и Коваленко обладают и мастерством, и опытом, а сейчас уже и игровой практикой, чтобы претендовать на место в сборной. Не знаю, будут они играть в составе, или нет, ведь они давно не играли в сборной. Но в общей обойме они должны быть, потому что это игроки из поколения, которое еще не все сказало в нашем футболе. Они должны всегда быть под наблюдением тренерского штаба сборной", — сказал Сопко.

Напомним, сборная Украины проведет спарринг с Болгарией 11 ноября в Одессе. А 16 ноября команда Петракова сыграет на выезде решающий поединок отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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В статье: Денис Гармаш Украина Александр Сопко Виктор Коваленко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 18:53
Футболка
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0
-1
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sergkir
09.11.2021 в 17:21
У Вити игровая практика? В каком виде спорта?
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+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.11.2021 в 15:59
Молодёжки давно нет -благодаря Ротаню
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0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
09.11.2021 в 14:33
должны разве что на безрыбье. Витя походу только вспоминает как играть в футбол, а Деня, что Деня, куда его? В нападении не очень, в опорную зону - там удаление будет уже в 1 тайме..
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+2
-3
avatar
2.dc (Николаев)
09.11.2021 в 14:29
Поздравляю Вас, пан Сопко. Этим своим постом Вы удостоились высокого титула Persona non grata на этом Форуме …)))
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+1
-4
Ramses_ua (Запоріжжя)
09.11.2021 в 14:25
"Брать игрока просто из-за имени, когда он не играет, это неправильно."Ярмолу,Зину,Яремчука,Степаненко,Малиновский...у нас пол команды без практики ))Сопко- ваша правда так себе
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+1
-2
Plagin (Prad)
09.11.2021 в 14:38
Може скажеш свій варіант збірної?
Ответить
+1
-1
vgolovan (полтава)
09.11.2021 в 15:33
вариантов нет - кого не возьми все никакие - ждем пока окрепнет молодеж и так лет через ... всех порвем
0
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 15:39
Цей молодняк (за рідкісним винятком) ще гірший за покоління народжених у кінці 80-х на початку 90х.
+3
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
09.11.2021 в 17:41
Легко- Бущан Корниенко Матвиенко Забарный Караваев Зинченко Шапаренко Степаненко Малиновский Ярмоленко Яремчук
0
0
Рівнянин (Рівне)
09.11.2021 в 19:33
Різник,Соболь,Кривцов,Забарний,Матвієнко,Степаненко,Маліновський,Зінченко,Шапаренко,Ярмоленко,Довбик.
Ответить
0
0


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