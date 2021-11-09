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Сборная Украины провела тренировку перед вылетом в Одессу - ФОТО
Все исполнители находятся в игровом тонусе
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 9 ноября, сборная Украины провела утреннее тренировочное занятие на НСК "Олимпийский".
Тренироваться на главной арене страны — в удовольствие: отличное состояние газона дает футболистам возможность думать только о своих игровых способностях, не беспокоясь о возможных дефектах покрытия.
После разминки и игровых упражнений команда проделала основную работу в формате игровых серий. После вчерашней втягивающей тренировки сегодня уже пошла отработка игровых схем на ближайший матч — с Болгарией.
В занятии приняли участие все 25 игроков без исключения. Все исполнители находятся в игровом тонусе, нареканий на здоровье нет.
После тренировки сборная вернулась в гостиницу "Опера", где ребята пообедали и отправились собирать чемоданы. До выезда в аэропорт у них будет еще несколько часов.
Чартерный рейс, который доставит национальную команду в Одессу, назначен на 18:00. Ожидается, что полет будет длиться около часа. По прибытии "сине-желтые" разместятся в гостинице "Бристоль", которая станет их резиденцией на ближайшие три дня.
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