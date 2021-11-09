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Зубков: В первом матче с Боснией нам немного не хватило для победы. Теперь нам нечего терять

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Впереди важнейший матч

Зубков: В первом матче с Боснией нам немного не хватило для победы. Теперь нам нечего терять

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации ЧМ-2022.

"Приятно увидеться со всеми ребятами, пообщаться с ними. И, конечно же, мы будем готовиться к серьезной игре. В первом матче с Боснией и Герцеговиной нам немного не хватило, чтобы одержать победу. Теперь нам нечего терять, поэтому будем настойчивее, агрессивными в атаке и организованными в обороне.

Сейчас у нас будет контрольный поединок с Болгарией, который можно рассматривать как тренировку с повышенной ответственностью, что даст нам многое для подготовки к матчу с боснийцами", - сказал Зубков.

Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября. А 16-го числа команда Александра Петракова сыграет с Боснией и Герцеговиной.

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В статье: Украина Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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911+ (Харків)
09.11.2021 в 17:00
По-перше, в Боснії важливо не повторити ситуацію в Швейцарії. Якщо не на помилках інших, то вже на своїх власних потрібно вчитися.
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