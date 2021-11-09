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Защитник Боснии: У нас есть хорошие шансы добиться положительных результатов с Финляндией и Украиной
Боснийцы сохраняют оптимизм
Фото: NFSBiH
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмадходжич, который на клубном уровне выступает за шведский "Мальме", высказал свое мнение о будущих матчах отбора
"Я всегда чувствую себя хорошо, когда приезжаю на сборы национальной команды. Мне нравится, когда я представляю свою страну. Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящие матчи.
Я думаю, что у нас есть хорошие шансы добиться положительных результатов. Мы ожидаем, что трибуны будут полностью заполнены и мне не терпится сыграть в такой обстановке. Поддержка болельщиков, безусловно, станет для нас значительным преимуществом перед Финляндией и Украиной", – сказал защитник.
Напомним, что 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 с Финляндией, а 16-го – с Украиной.
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