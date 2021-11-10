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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Болгария: где и когда смотреть товарищеский матч

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Украина - Болгария, контрольная игра, 11 ноября 2021

Украина - Болгария: где и когда смотреть товарищеский матч

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Ноябрьская встреча с Боснией станет для Украины ключевой в отборе на Чемпионат мира 2022. Но это будет позже. За пять день до выездной битвы на полях соперника, команда Петракова отправится в Одессе, где сыграет с Болгарией. Ясен Петров и его футболисты прибудут на товарищескую встречу.

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Александр Петраков получит шанс подготовиться к непростой игре с Боснией, а также будет иметь возможность проверить в бою некоторых резервистов. Одним словом, и.о. главного тренера нужно постараться провести ближайший матч с максимальной пользой.

Смотрите контрольный матч сборной Украины в четверг, 11-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Головная команда". На канале "Украина" игра будет показана в записи - в 23:20.

Легальная интернет трансляция матча Украина - Болгария будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Украина - Болгария на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча Украина - Болгария.

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В статье: Украина Болгария
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
10.11.2021 в 17:20
смотрите на канале МОЙ ФУТБОЛ там пока бесплатно или через космос ТВ
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ulych (Запоріжжя)
10.11.2021 в 15:59
Дочекались! Ахмєтхан не тільки черех обленерго та ДТЕК українців душить, а тепер ще й збірну заганяє в північ на свої футахмєтканали! А далі що? Не тільки Лугандонія, а ще й Адєсадонія Хєрдонія Колядонія під протекцією і орудою ахмєтхана і його клевретів і т.д.????
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