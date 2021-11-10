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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Забарный: Болельщики должны прийти и поддержать нас - не каждый день сборная играет в Одессе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Спарринг с Болгарией состоится 11 ноября

Забарный: Болельщики должны прийти и поддержать нас - не каждый день сборная играет в Одессе

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам против Болгарии и Боснии и Герцеговины.

"Вся подготовка идет к нашему главному матчу с боснийцами. Но и с болгарами будет не такой простой для нас матч. Все понимают, что выходят играть за сборную. Важно не быть расслабленным на поле. Думаю, что через эту игру будем готовиться к сборной Боснии и моделировать - может быть, какую-то тактическую схему.

Хочется, чтобы болельщики пришли и поддержали нас, потому что не каждый день сборная Украины играет в Одессе. Мы им только скажем спасибо за это", - сказал Забарный в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября. Поединок отбора на ЧМ-2022 с Босний и Герцеговиной пройдет 16 числа.

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В статье: Украина Болгария Босния и Герцеговина Илья Забарный
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:45
Если это бревно будет, то кто прийдет смотреть на это всё?
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0
0
янковский ян (Запорожье)
10.11.2021 в 10:21
Я так понял не выкупят даже ковидную квоту
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+1
0
kukarekin (Одесса)
10.11.2021 в 09:21
Великий игрок
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
10.11.2021 в 09:38
Что бы ты не говорил-хороший игрок.
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+2
-2


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