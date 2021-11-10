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Забарный: Болельщики должны прийти и поддержать нас - не каждый день сборная играет в Одессе
Спарринг с Болгарией состоится 11 ноября
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам против Болгарии и Боснии и Герцеговины.
"Вся подготовка идет к нашему главному матчу с боснийцами. Но и с болгарами будет не такой простой для нас матч. Все понимают, что выходят играть за сборную. Важно не быть расслабленным на поле. Думаю, что через эту игру будем готовиться к сборной Боснии и моделировать - может быть, какую-то тактическую схему.
Хочется, чтобы болельщики пришли и поддержали нас, потому что не каждый день сборная Украины играет в Одессе. Мы им только скажем спасибо за это", - сказал Забарный в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября. Поединок отбора на ЧМ-2022 с Босний и Герцеговиной пройдет 16 числа.
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