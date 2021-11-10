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Сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще одного лидера перед матчем с Украиной

Национальная сборная Украины
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Наставник боснийцев столкнулся с кадровыми проблемами

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще одного лидера перед матчем с Украиной

Фото: nfsbih.ba

Новина українською

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Боснии и Герцеговины 16 ноября примет на своем поле команду Украины.

Ранее боснийцы остались без лидера и капитана - нападающего Эдина Джеко, который получил травму.

Как сообщает sportsport.ba, на этом проблемы не закончились и команда потеряла еще одного ключевого игрока. Защитник австрийского "Штурма" Юсуф Газибегович не прибыл на сбор боснийцев из-за того, что заразился коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции.

Главный тренер балканцев Ивайло Петев пока еще не определился, кем заменить своего подопечного.

Напомним, матч между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября на стадионе Билино Поле в Зенице.

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В статье: Босния и Герцеговина
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Источник:
Sportsport.ba

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