День в истории. 20 лет назад Лобановский во главе сборной пытался сломать Германию, но не получилось

Отбор на Чемпионат мира в Японии и Южной Корее сборная Украины начинала с особыми надеждами. Команду возглавил Валерий Лобановский, который параллельно работал с "Динамо", игроки команды 1999-го года еще держали высокий уровень, а Шевченко набирал обороты в составе "Милана", к тому же все чаще на первый план выходил "Шахтер", делегировавший в сборную Тимощука, Воробея и Зубова.

Впрочем, выиграть первое место в отборочной группе сине-желтым не удалось. Польша с неугомонным Олисадебе заняла первое место, в то время как Украина, опередив Норвегию и Уэльс, финишировала второй. Уже традиционно сине-желтые получали возможность прорваться на большой турнир через сито плей-офф. Вот только жребий оказался неумолим – вместо Румынии, Словении, Ирана или даже Бельгии, которая тогда была не чета нынешней, он подсунул сборную Германии. Хотя оптимизм все же был, ведь Бундестим после провала на Евро-2000 не выглядела неуязвимой. Да, в ее составе были Кан и Баллак, но у нас был Шевченко!

И вот 10 ноября 2001 года, то есть ровно 20 лет назад, в первом матче Украина принимала Германию на переполненном "Олимпийском". Игра началась с выхода Воробея на свидание с Каном, но форвард пробил в штангу! Впрочем, подопечным Лобановского удалось забить быстрый мяч – Шевченко нанес удар со штрафного, мяч от стенки попал к Зубову и тот с угла вратарского пробил мимо Оливера Кана!

Правда очень быстро Германия вылила ведро холодной воды на головы украинцев серией стандартов. После двух угловых мяч попадал в перекладину ворот Максима Левицкого, а после подачи штрафного Баллак выиграл позиционную борьбу на дальней стойке у Андрея Гусина и переправил мяч в сетку.

Забив гол, Германия решила защищать комфортный для себя счет, и в итоге добилась успеха. Хотя Украина неоднократно могла во второй раз выйти вперед. Тот же Шевченко выходил один на один с Каном, но не смог переиграть вратаря "Баварии", который в том году выиграл для клуба Лигу Чемпионов, выстояв в финале в серии пенальти против "Валенсии". Еще раз Оливер спасал после удара Шевы со штрафного, а Шищенко и Парфенову, которые били с выгодных позиций, не хватило точности.

Україна перед матчем у відповідь: стоять Скрипник, Головко, Левицький, Лужний, Шевченко, присіли Зубов, Тимощук, Воробей, Парфьонов, Ващук, Несмачний

Игра в итоге завершилась со счётом 1:1. Ответный матч был через три дня и в нем украинцы провалились, пропустив три быстрых мяча. Хотя по инерции подопечные Лобановского атаковали, но выглядели обреченными. Шевченко еще забил гол престижа, но только после того, как Баллак сделал счет 4:0. Украина в третий раз подряд проиграла в плей-офф, а Германия в Японии и Южной Корее дотянет на плечах Оливера Кана до финала, где могущественный кипер проиграет свой поединок феномену Роналдо. Но это уже другая история…

Отбор в ЧМ-2002. Плей-офф. Первый матч

10.11.2001. Киев. НСК "Олимпийский". 83 000 зрителей. +7°С

Арбитр: Стефано Браски (Италия)

Украина – Германия 1:1

Голы: Зубов 18 – Баллак 31

Украина: Левицкий – Лужный, Несмачный, Головко, Ващук, Гусин, Шевченко, Тимощук (Парфенов 72), Зубов, Воробей (Мелащенко 76), Ребров (Шищенко 55)

Запасные: Рева, Федоров, Скрипник, Попов

Тренер: Валерий Лобановский.

Германия: Кан – Ремер, Циге, Линке, Новотны, Рамелов, Шнайдер (Риккен 79), Баллак, Азамоа, Хаманн, Циклер (Янкер 68)

Запасные: Леманн, Бирхофф, Бауманн, Кель, Боде

Тренер: Руди Феллер

Предупреждение: Несмачный 36 – Циге 85