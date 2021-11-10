  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. День в истории. 20 лет назад Лобановский во главе сборной пытался сломать Германию, но не получилось
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День в истории. 20 лет назад Лобановский во главе сборной пытался сломать Германию, но не получилось

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Это был плей-офф за выход на ЧМ-2022

День в истории. 20 лет назад Лобановский во главе сборной пытался сломать Германию, но не получилось

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Чемпионат мира в Японии и Южной Корее сборная Украины начинала с особыми надеждами. Команду возглавил Валерий Лобановский, который параллельно работал с "Динамо", игроки команды 1999-го года еще держали высокий уровень, а Шевченко набирал обороты в составе "Милана", к тому же все чаще на первый план выходил "Шахтер", делегировавший в сборную Тимощука, Воробея и Зубова.

Впрочем, выиграть первое место в отборочной группе сине-желтым не удалось. Польша с неугомонным Олисадебе заняла первое место, в то время как Украина, опередив Норвегию и Уэльс, финишировала второй. Уже традиционно сине-желтые получали возможность прорваться на большой турнир через сито плей-офф. Вот только жребий оказался неумолим – вместо Румынии, Словении, Ирана или даже Бельгии, которая тогда была не чета нынешней, он подсунул сборную Германии. Хотя оптимизм все же был, ведь Бундестим после провала на Евро-2000 не выглядела неуязвимой. Да, в ее составе были Кан и Баллак, но у нас был Шевченко!

И вот 10 ноября 2001 года, то есть ровно 20 лет назад, в первом матче Украина принимала Германию на переполненном "Олимпийском". Игра началась с выхода Воробея на свидание с Каном, но форвард пробил в штангу! Впрочем, подопечным Лобановского удалось забить быстрый мяч – Шевченко нанес удар со штрафного, мяч от стенки попал к Зубову и тот с угла вратарского пробил мимо Оливера Кана!

День в истории. 20 лет назад Лобановский во главе сборной пытался сломать Германию, но не получилось - изображение 1

Правда очень быстро Германия вылила ведро холодной воды на головы украинцев серией стандартов. После двух угловых мяч попадал в перекладину ворот Максима Левицкого, а после подачи штрафного Баллак выиграл позиционную борьбу на дальней стойке у Андрея Гусина и переправил мяч в сетку.

Забив гол, Германия решила защищать комфортный для себя счет, и в итоге добилась успеха. Хотя Украина неоднократно могла во второй раз выйти вперед. Тот же Шевченко выходил один на один с Каном, но не смог переиграть вратаря "Баварии", который в том году выиграл для клуба Лигу Чемпионов, выстояв в финале в серии пенальти против "Валенсии". Еще раз Оливер спасал после удара Шевы со штрафного, а Шищенко и Парфенову, которые били с выгодных позиций, не хватило точности.

День в истории. 20 лет назад Лобановский во главе сборной пытался сломать Германию, но не получилось - изображение 2
Україна перед матчем у відповідь: стоять Скрипник, Головко, Левицький, Лужний, Шевченко, присіли Зубов, Тимощук, Воробей, Парфьонов, Ващук, Несмачний

Игра в итоге завершилась со счётом 1:1. Ответный матч был через три дня и в нем украинцы провалились, пропустив три быстрых мяча. Хотя по инерции подопечные Лобановского атаковали, но выглядели обреченными. Шевченко еще забил гол престижа, но только после того, как Баллак сделал счет 4:0. Украина в третий раз подряд проиграла в плей-офф, а Германия в Японии и Южной Корее дотянет на плечах Оливера Кана до финала, где могущественный кипер проиграет свой поединок феномену Роналдо. Но это уже другая история…

Отбор в ЧМ-2002. Плей-офф. Первый матч
10.11.2001. Киев. НСК "Олимпийский". 83 000 зрителей. +7°С
Арбитр: Стефано Браски (Италия)

Украина – Германия 1:1
Голы: Зубов 18 – Баллак 31

Украина: Левицкий – Лужный, Несмачный, Головко, Ващук, Гусин, Шевченко, Тимощук (Парфенов 72), Зубов, Воробей (Мелащенко 76), Ребров (Шищенко 55)
Запасные: Рева, Федоров, Скрипник, Попов
Тренер: Валерий Лобановский.

Германия: Кан – Ремер, Циге, Линке, Новотны, Рамелов, Шнайдер (Риккен 79), Баллак, Азамоа, Хаманн, Циклер (Янкер 68)
Запасные: Леманн, Бирхофф, Бауманн, Кель, Боде
Тренер: Руди Феллер

Предупреждение: Несмачный 36 – Циге 85

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Германия Оливер Кан Национальная сборная Украины Валерий Лобановский ЧМ-2002
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
10.11.2021 в 17:34
Жаль, что Шева делал Кана только в ЛЧ.
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
10.11.2021 в 13:51
Наша мета - 2002. (с) Г.Суркис
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.11.2021 в 13:08
был там. до сих пор помню профуканный момент Воробея
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
10.11.2021 в 12:09
Тогда Лобан начудил. Выпустил против немецких гренадеров украинских коротышей. Немцы весь воздух выигрывали.
Ответить
0
-1
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
10.11.2021 в 11:29
Пам'ятаю цей матч - дома дуже достойно виглядали!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...