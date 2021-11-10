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Нагорняк: Многое будет зависеть от того, как Босния сыграет с Финляндией

Национальная сборная Украины
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Но все-таки специалист верит в нашу команду

Нагорняк: Многое будет зависеть от того, как Босния сыграет с Финляндией

nfsbih.ba

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о товарищеском матче сборной Украины против Болгарии, а также о поединке отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

"Сборная Украины, играя товарищеский матч с Болгарией, будет думать о поединке с Боснией. Спарринг с болгарами – это подготовительная игра к Боснии. Как сложится игра с Боснией, сложно судить. Многое будет зависеть все-таки от того, как боснийцы сыграют свой матч с Финляндией 13-го ноября.

Понятно, что нам нужно настроиться только на победу в матче с Боснией и Герцеговиной. Нужно приложить все усилия для того, чтобы победить в этой выездной встрече и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира.

Я, допустим, верю в наших ребят. Я надеюсь на то, что сборная Украины пройдет в стыковые игры квалификации мундиаля", - сказал Нагорняк.

Напомним, что 11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Сергей Нагорняк
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