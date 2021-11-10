Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагорняк: Многое будет зависеть от того, как Босния сыграет с Финляндией
Но все-таки специалист верит в нашу команду
nfsbih.ba
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о товарищеском матче
"Сборная Украины, играя товарищеский матч с Болгарией, будет думать о поединке с Боснией. Спарринг с болгарами – это подготовительная игра к Боснии. Как сложится игра с Боснией, сложно судить. Многое будет зависеть все-таки от того, как боснийцы сыграют свой матч с Финляндией 13-го ноября.
Понятно, что нам нужно настроиться только на победу в матче с Боснией и Герцеговиной. Нужно приложить все усилия для того, чтобы победить в этой выездной встрече и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира.
Я, допустим, верю в наших ребят. Я надеюсь на то, что сборная Украины пройдет в стыковые игры квалификации мундиаля", - сказал Нагорняк.
Напомним, что 11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- "Именно из-за него взял себе №35". Вратарь Динамо назвал своего неожиданного кумира
- Украина - Болгария: где и когда смотреть товарищеский матч
- Марлос пока не принял решение о новом контракте с Шахтером - СМИ
- Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО