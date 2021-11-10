Нагорняк: Многое будет зависеть от того, как Босния сыграет с Финляндией

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о товарищеском матче сборной Украины против Болгарии, а также о поединке отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

"Сборная Украины, играя товарищеский матч с Болгарией, будет думать о поединке с Боснией. Спарринг с болгарами – это подготовительная игра к Боснии. Как сложится игра с Боснией, сложно судить. Многое будет зависеть все-таки от того, как боснийцы сыграют свой матч с Финляндией 13-го ноября.

Понятно, что нам нужно настроиться только на победу в матче с Боснией и Герцеговиной. Нужно приложить все усилия для того, чтобы победить в этой выездной встрече и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира.

Я, допустим, верю в наших ребят. Я надеюсь на то, что сборная Украины пройдет в стыковые игры квалификации мундиаля", - сказал Нагорняк.