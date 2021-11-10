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Раньше называл Петракова своим вторым отцом - Гармаш рассказал о вызове в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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У тренера и игрока очень доверительные отношения

Раньше называл Петракова своим вторым отцом - Гармаш рассказал о вызове в сборную Украины

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Хавбек "Динамо" Денис Гармаш рассказал о вызове в национальную сборную Украины, а также об отношениях с главным тренером команды Александром Петраковым.

— Денис, учитывая успешные выступления в клубе и положительную прессу, удивил ли тебя вызов в главную команду страны, за которую ты не выступал с 2017 года?

— В первую очередь хочу поблагодарить тренера, увидевшего мой прогресс в игре. Я очень счастлив вернуться в сборную и надеюсь, смогу помочь в матче, который нам нужно обязательно выиграть.

— Был ли у тебя разговор с Александром Петраковым перед тем, как он тебя вызвал?

— Мы общаемся с Александром Васильевичем долгое время и постоянно были на связи даже до этого момента. Я его поддерживал, следя за матчами чемпионата мира 2019 года (U-20), на котором он победил, и потом, когда он принял национальную команду. А на этот раз он набрал меня и спросил: "Ден, как твое общее состояние, как чувствуешь себя, сможешь ли нам помочь?" — На что я ответил, что чувствую себя нормально, все хорошо, и я готов помочь сборной.

— Ваша связь с тренером фактически неразрывна с тех пор, как в 2006 году он пригласил тебя из Луганского училища физкультуры в РУУФК?

— Да, с тех пор и по сей день. Бывает, звоню ему, спрашиваю о чем-то. Иногда может случиться неудачный период в карьере, и я знаю, что всегда могу набрать его и услышать важный для меня совет, мнение, слова поддержки.

— У вас с Александром Васильевичем сложились такие доверительные отношения, ты даже в интервью назвал его своим вторым отцом...

— Могу только подтвердить эти слова. Александр Васильевич доверяет мне, и его приглашение в сборную для меня одновременно и вызов, и ответственность. Конечно, стопроцентный результат в спорте никто не гарантирует заранее. Но я могу точно сказать, что независимо от того, буду играть или нет, буду отдавать все силы в течение этих 10-ти дней, на которые меня вызвали в главную команду страны.

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В статье: Денис Гармаш Украина Динамо (Киев) Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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