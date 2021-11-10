УАФ просит УЕФА разобраться в ситуации с недопуском украинских болельщиков на матч с Боснией

УАФ обратилась в УЕФА в связи с недопуском украинских болельщиков на выездной матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Украина.

УАФ пытается все-таки выбить разрешение на посещение игры для украинских болельщиков, и чтобы решить эту проблему, в УЕФА было отправлено официальное письмо с просьбой разобраться в непонятной позиции Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

УАФ попросила УЕФА вмешаться в ситуацию для того, чтобы правила допуска украинских болельщиков УАФ (предусмотренная УЕФА 5-процентная квота билетов) и официальной делегации на матч были соблюдены.

Напомним, что решение о недопуске украинских болельщиков на матч приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.

Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября на стадионе "Билино Поле" в Зенице (начало - в 21.45).