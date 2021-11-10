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УАФ просит УЕФА разобраться в ситуации с недопуском украинских болельщиков на матч с Боснией

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Написали официальное письмо с просьбой разобраться в проблеме

УАФ просит УЕФА разобраться в ситуации с недопуском украинских болельщиков на матч с Боснией

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

УАФ обратилась в УЕФА в связи с недопуском украинских болельщиков на выездной матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина - Украина.

УАФ пытается все-таки выбить разрешение на посещение игры для украинских болельщиков, и чтобы решить эту проблему, в УЕФА было отправлено официальное письмо с просьбой разобраться в непонятной позиции Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

УАФ попросила УЕФА вмешаться в ситуацию для того, чтобы правила допуска украинских болельщиков УАФ (предусмотренная УЕФА 5-процентная квота билетов) и официальной делегации на матч были соблюдены.

Напомним, что решение о недопуске украинских болельщиков на матч приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.

Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября на стадионе "Билино Поле" в Зенице (начало - в 21.45).

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В статье: Украина Босния и Герцеговина УЕФА УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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ascent (Луксор)
10.11.2021 в 20:27
Опять и на те же грабли...
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+1
0
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satellite (Харьков)
10.11.2021 в 20:05
Ещё раз говорю......ХИТРОЖОПЫЕ!!!
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+1
-1
magnum power (БОМЖ)
10.11.2021 в 19:23
главврач города Зеница гораздо влиятельнее, чем какая-то уефа, не знали?
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
10.11.2021 в 19:02
Опять кантоны...
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+2
-1
avatar
K-Spirit (Киев)
10.11.2021 в 20:04
Кантон не резиновый.
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0
-2


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