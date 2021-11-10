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УАФ просит УЕФА разобраться в ситуации с недопуском украинских болельщиков на матч с Боснией
Написали официальное письмо с просьбой разобраться в проблеме
Фото Павла Кубанова - УАФ
УАФ обратилась в УЕФА в связи с недопуском украинских болельщиков на выездной матч отбора
УАФ пытается все-таки выбить разрешение на посещение игры для украинских болельщиков, и чтобы решить эту проблему, в УЕФА было отправлено официальное письмо с просьбой разобраться в непонятной позиции Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
УАФ попросила УЕФА вмешаться в ситуацию для того, чтобы правила допуска украинских болельщиков УАФ (предусмотренная УЕФА 5-процентная квота билетов) и официальной делегации на матч были соблюдены.
Напомним, что решение о недопуске украинских болельщиков на матч приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.
Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября на стадионе "Билино Поле" в Зенице (начало - в 21.45).
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