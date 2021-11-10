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Федецкий: У нас достаточно сильная сборная. Все нам под силу

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нужно успокоиться и готовиться к матчу с Боснией

Федецкий: У нас достаточно сильная сборная. Все нам под силу

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о матчах национальной команды с Болгарией, а также с Боснией и Герцеговиной.

"Для нас сейчас существует один матч – против Боснии. Это будет финал финалов. Это будет та самая игра, где все или ничего. В СМИ пишут, что из-за травмы участие в матче лидера боснийцев Джеко под вопросом. Для Украины это большой плюс.

У нас за исключением Миколенко все в обойме. Поговорили по-мужски между собой Малиновский и Петраков. Оба готовы делать все на благо сборной. Зина вернется. Это будет финал для нас. Я верю в то, что нашим ребятам под силу обыграть Боснию. Надо сделать все возможное, чтобы после игры с боснийцами в адрес сборной Украины звучали только слова похвалы. Будем в это верить.

Можно ли провести параллель между поединком против Боснии и ответным матчем 2015 года со Словенией, когда решалась судьба путевки на Евро-2016? Если вспомнить свою футбольную историю в качестве игрока, могу сказать, что первый матч во Львове со Словенией сложился удачно. Мы его выиграли у словенцев со счетом 2:0 и могли больше забить. Забей там мы третий мяч и было бы намного проще. Ответный поединок со Словенией был в Мариборе. Для меня за мою карьеру это был один из самых неспокойных периодов ожидания. Мы понимали, что Словения до того матча на своем стадионе в Мариборе не проигрывала. И было много провокаций. Но тем слаще была та ничья 1:1, которую мы тогда добыли. Я вспоминаю этот матч. Помню каждый эпизод, помню провокации, пропущенный быстрый мяч в наши ворота. В таких матчах, в первую очередь, одну из главных ролей играет психологическая готовность.

Я думаю, ребята должны успокоиться и готовиться к матчу с Боснией. Я верю в наших ребят. У нас достаточно сильная сборная. Все нам под силу. Мы уже испанцев и португальцев обыгрывали. Достойно играли против французов за исключением товарищеского матча. Верим в нашу сборную.

Да, в Боснии болельщики тоже непростые, могут быть провокации. Но ребята профессионалы. Им нужно думать только о положительном результате. Ребята должны удачно сыграть. Все у них получится.

Конечно, в матче против болгар ребята все равно будут держать в уме финальный матч с Боснией. Но нельзя сказать, что с Болгарией это будет тренировка с повышенной ответственностью. Это матч сборной! А поединки за сборную, будь они официальные или неофициальные, для меня всегда были важны. В матчах за сборную нужно думать о победе. Но главное, чтобы в поединке с Болгарией никто не получил повреждение. Главное, чтобы все ребята подошли в полной боевой готовности к матчу с Боснией", - сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Украина Болгария Босния и Герцеговина
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Комментарии (2)
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Fishing 555 (Rivne)
10.11.2021 в 21:24
Десь взявся горобець, послухав трохи їх. Тай каже: годі вам брехати одно другого знічев'я вихваляти, пурх та й був такий.
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kravaserega (Kyiv)
10.11.2021 в 21:03
Спрашивается, нахрена был нужен этот товарищеский матч??
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