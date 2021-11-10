Сборная Украины прогулялась Одессой и потренировалась на стадионе Черноморец - ФОТО

Сборная Украины вчера, во вторник, прибыла в Одессу, а сегодня, 10 ноября, продолжила подготовку к товарищескому матчу с Болгарией.

Утром у команды было свободное время, и желающие совершили прогулку по Приморскому бульвару или по Дерибасовской.

Основная работа сборной была запланирована вечером. Перед выездом на тренировку было теоретическое занятие, а уже на стадионе "Черноморец" — практическое. После разминки команда выполнила набор упражнений, направленных на координацию, скорость и стартовый рывок.

Напомним, что поединок Украина – Болгария состоится в четверг, 11 ноября, и начнется в 19:30.