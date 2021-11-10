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Сборная Украины прогулялась Одессой и потренировалась на стадионе Черноморец - ФОТО
Матч с болгарами уже в четверг
Фото Павла Кубанова - УАФ
Утром у команды было свободное время, и желающие совершили прогулку по Приморскому бульвару или по Дерибасовской.
Основная работа сборной была запланирована вечером. Перед выездом на тренировку было теоретическое занятие, а уже на стадионе "Черноморец" — практическое. После разминки команда выполнила набор упражнений, направленных на координацию, скорость и стартовый рывок.
Напомним, что поединок Украина – Болгария состоится в четверг, 11 ноября, и начнется в 19:30.
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