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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины прогулялась Одессой и потренировалась на стадионе Черноморец - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Матч с болгарами уже в четверг

Сборная Украины прогулялась Одессой и потренировалась на стадионе Черноморец - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины вчера, во вторник, прибыла в Одессу, а сегодня, 10 ноября, продолжила подготовку к товарищескому матчу с Болгарией.

Утром у команды было свободное время, и желающие совершили прогулку по Приморскому бульвару или по Дерибасовской.

Основная работа сборной была запланирована вечером. Перед выездом на тренировку было теоретическое занятие, а уже на стадионе "Черноморец" — практическое. После разминки команда выполнила набор упражнений, направленных на координацию, скорость и стартовый рывок.

Напомним, что поединок Украина – Болгария состоится в четверг, 11 ноября, и начнется в 19:30.

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В статье: Украина
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