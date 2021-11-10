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На матче Украина - Болгария ожидается 10-11 тысяч болельщиков

Национальная сборная Украины
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При вместимости 18 тысяч

На матче Украина - Болгария ожидается 10-11 тысяч болельщиков

Новина українською

В четверг, 11 ноября, сборная Украины в Одессе проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Начнется поединок в 19:30.

Как ожидают в УАФ, на игре будут присутствовать около 10-11 тысяч болельщиков. Такие данные Ассоциация дает на вечер среды.

Напомним, что согласно ковид-ограничениям, на игру с болгарами может быть заполнены две трети стадиона "Черноморец" (18 из 27 тысяч мест).

При этом у болельщика должен быть при себе документ о вакцинации, свежий отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справка от врача о наличии антигена.

Также отмечается, что для удобства болельщиков перед стадионом будут работать три пункта, в которых можно будет сделать экспресс-тест.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
УАФ

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