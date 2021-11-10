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Тренер Болгарии Петров: Надеюсь, в матче с Украиной мои ребята напишут свою историю

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер говорит, что болгары строят новую команду

Тренер Болгарии Петров: Надеюсь, в матче с Украиной мои ребята напишут свою историю

funion.bg

Новина українською

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной.

"Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.

Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции", – сказал Петров.

Напомним, что поединок Украина – Болгария состоится в четверг, 11 ноября, и начнется в 19:30.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
УАФ

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