Тренер Болгарии Петров: Надеюсь, в матче с Украиной мои ребята напишут свою историю

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной .

"Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.

Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции", – сказал Петров.