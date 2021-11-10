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Джеко приступил к индивидуальным тренировкам. В Боснии надеются, что он успеет восстановиться
Эдин продолжает восстановление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элвир Рахимич, ассистент главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петева, рассказал о подготвоке команды к матчу отбора
"Мы осознаем, что сразу шестеро игроков "висят" на желтых карточках и в случае получения предупреждения в игре с финнами пропустят матч против Украины. Но ситуация от этого никак не меняется.
Что касается травмы Эдина Джеко, то восстановление идет отлично, и мы надеемся, что он успеет восстановиться.
Пока Босния и Герцеговина сосредоточена только на матче против Финляндии – на поле выйдут только лучшие. Об Украине будем думать позже" –, заявил Рахимич.
Также официальный сайт местного футбольного союза сообщает, что Джеко сегодня (10 ноября) провел две тренировки по индивидуальной программе, после чего продолжил курс реабилитации с физиотерапевтами.
Напомним, что 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 с Финляндией, а 16-го – с Украиной.
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