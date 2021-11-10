Джеко приступил к индивидуальным тренировкам. В Боснии надеются, что он успеет восстановиться

Элвир Рахимич, ассистент главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петева, рассказал о подготвоке команды к матчу отбора ЧМ-2022 с Финляндией.

"Мы осознаем, что сразу шестеро игроков "висят" на желтых карточках и в случае получения предупреждения в игре с финнами пропустят матч против Украины. Но ситуация от этого никак не меняется.

Что касается травмы Эдина Джеко, то восстановление идет отлично, и мы надеемся, что он успеет восстановиться.

Пока Босния и Герцеговина сосредоточена только на матче против Финляндии – на поле выйдут только лучшие. Об Украине будем думать позже" –, заявил Рахимич.