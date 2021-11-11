Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Когда надеваешь футболку сборной Украины - товарищеских игр нет
Украинец дал комментарий накануне матча с Болгарией
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Болгарией.
"Все говорят только про Боснию и Герцеговины. Где-то и игроки думают и знают насколько важна эта игра. Но я уже много раз говорил, что когда надеваешь футболку национальной команды, то нет товарищеских матчей.
Придут болельщики на стадион, я уверен, что их будет много. Также большое количество людей будет смотреть нас по телевизору. Всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.
Товарищеских игр нет. Все понимают, что через матч с Болгарией мы должны подготовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной, поэтому будем выкладываться на все 100 процентов. Каждый футболист хочет играть и доказывать тренеру, что он игрок основного состава", - сказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, матч между сборными Украины и Болгарии состоится уже сегодня, 11 ноября. Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" и начнется в 19:30.
Популярное сейчас
- Украина - Болгария. Анонс и прогноз матча на 11 ноября 2021
- Мората о Гави и Педри: Им будто по 32. Когда мне было 17, даже тренироваться с основой было тяжело
- Футболистка ПСЖ подозревается в умышленном нанесении травм одноклубнице
- Петраков: Малиновский? Мы с Русланом перевернули эту страницу
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО