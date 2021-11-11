Ярмоленко: Когда надеваешь футболку сборной Украины - товарищеских игр нет

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Болгарией.

"Все говорят только про Боснию и Герцеговины. Где-то и игроки думают и знают насколько важна эта игра. Но я уже много раз говорил, что когда надеваешь футболку национальной команды, то нет товарищеских матчей.

Придут болельщики на стадион, я уверен, что их будет много. Также большое количество людей будет смотреть нас по телевизору. Всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.