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Ярмоленко: Когда надеваешь футболку сборной Украины - товарищеских игр нет

Национальная сборная Украины
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Украинец дал комментарий накануне матча с Болгарией

Ярмоленко: Когда надеваешь футболку сборной Украины - товарищеских игр нет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Болгарией.

"Все говорят только про Боснию и Герцеговины. Где-то и игроки думают и знают насколько важна эта игра. Но я уже много раз говорил, что когда надеваешь футболку национальной команды, то нет товарищеских матчей.

Придут болельщики на стадион, я уверен, что их будет много. Также большое количество людей будет смотреть нас по телевизору. Всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.

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Товарищеских игр нет. Все понимают, что через матч с Болгарией мы должны подготовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной, поэтому будем выкладываться на все 100 процентов. Каждый футболист хочет играть и доказывать тренеру, что он игрок основного состава", - сказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, матч между сборными Украины и Болгарии состоится уже сегодня, 11 ноября. Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" и начнется в 19:30.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Болгария
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