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Игроки сборной Украины приглашают болельщиков на матч с Болгарией - ВИДЕО
Поединок состоится уже сегодня, 11 ноября в 19:30
Фото Павла Кубанова - УАФ
Футболисты сборной Украины записали видеобращение к болельщикам. Игроки приглашают фанов на стадион "Черноморец" на матч против Болгарии.
В ролике приняли участие Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Николай Шапаренко, Даниил Сикан и Сергей Сидорчук. Все футболисты выступили на украинском языке.
Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится уже сегодня, 11 ноября в Одессе и начнется в 19:30.
Напомним, что согласно ковид-ограничениям, на игру с болгарами может быть заполнены две трети стадиона "Черноморец" (18 из 27 тысяч мест). При этом у болельщика должен быть при себе документ о вакцинации, свежий отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справка от врача о наличии антигена.
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