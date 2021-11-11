Игроки сборной Украины приглашают болельщиков на матч с Болгарией - ВИДЕО

Футболисты сборной Украины записали видеобращение к болельщикам. Игроки приглашают фанов на стадион "Черноморец" на матч против Болгарии.

В ролике приняли участие Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Николай Шапаренко, Даниил Сикан и Сергей Сидорчук. Все футболисты выступили на украинском языке.

Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится уже сегодня, 11 ноября в Одессе и начнется в 19:30.

Напомним, что согласно ковид-ограничениям, на игру с болгарами может быть заполнены две трети стадиона "Черноморец" (18 из 27 тысяч мест). При этом у болельщика должен быть при себе документ о вакцинации, свежий отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справка от врача о наличии антигена.